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Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:05
2021-01-30T15:07
россия
антон котяков
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий. Так, с понедельника на 4,9 процента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это ветераны, инвалиды, пострадавшие в Чернобыле и Семипалатинске, герои СССР и России, а также другие категории льготников.Индексация коснется и некоторых выплат для семей с детьми. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.Кроме того, индексируется входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц.Помимо этого, в феврале до 6424,98 рубля увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.Всего на индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей.Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в этом году пенсии проиндексировали на 6,3 процента — выше уровня инфляции. Так, средний размер страховой пенсии увеличили на 1039 рублей, до 17 541 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/pensiya-1589096655.html
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россия, антон котяков, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, общество

Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия

12:05 30.01.2021 (обновлено: 15:07 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие катка на Раифском озере
Открытие катка на Раифском озере - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий.
Так, с понедельника на 4,9 процента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это ветераны, инвалиды, пострадавшие в Чернобыле и Семипалатинске, герои СССР и России, а также другие категории льготников.
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Индексация коснется и некоторых выплат для семей с детьми. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
Кроме того, индексируется входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц.
Помимо этого, в феврале до 6424,98 рубля увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.
Всего на индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей.
Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в этом году пенсии проиндексировали на 6,3 процента — выше уровня инфляции. Так, средний размер страховой пенсии увеличили на 1039 рублей, до 17 541 рубля.
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РоссияАнтон КотяковМихаил МишустинПенсионный фонд РФОбщество
 
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