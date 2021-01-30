https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:05
2021-01-30T12:05
2021-01-30T15:07
россия
антон котяков
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245664_21:369:3005:2048_1920x0_80_0_0_ba60b0b5d953f8fdec0028d55149dd5c.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление об индексации ряда федеральных социальных пособий. Так, с понедельника на 4,9 процента вырастет ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Ее получают 14,7 миллиона россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Это ветераны, инвалиды, пострадавшие в Чернобыле и Семипалатинске, герои СССР и России, а также другие категории льготников.Индексация коснется и некоторых выплат для семей с детьми. Среди них единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.Кроме того, индексируется входящая в состав ЕДВ помощь, которая может предоставляться в виде услуг или деньгами. Стоимость набора вырастет до 1211,66 рубля в месяц.Помимо этого, в феврале до 6424,98 рубля увеличится пособие на погребение, которое ПФР выплачивает родственникам умершего пенсионера, если он не работал.Всего на индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей.Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в этом году пенсии проиндексировали на 6,3 процента — выше уровня инфляции. Так, средний размер страховой пенсии увеличили на 1039 рублей, до 17 541 рубля.
https://radiosputnik.ria.ru/20210101/pensiya-1589096655.html
https://ria.ru/20210101/zamorozka-1591759721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595245664_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_a29320374ec9a93aacd12883839daecd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, общество