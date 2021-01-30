https://ria.ru/20210130/slepakov-1595264829.html
Слепаков пожаловался на угрозы из-за стихотворения про незаконные акции
Слепаков пожаловался на угрозы из-за стихотворения про незаконные акции
Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков пожаловался в своем Instagram на угрозы, которые стали поступать в его адрес после публикации стихотворения о... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:22
2021-01-30T14:22
2021-01-30T15:13
семен слепаков
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков пожаловался в своем Instagram на угрозы, которые стали поступать в его адрес после публикации стихотворения о незаконных акциях, прошедших в некоторых российских городах 23 января.Артист показал скриншоты сообщений, авторы которых советовали ему умереть от рака, обещали напасть на его детей с зеленкой или писали различные оскорбления."Начинай оглядываться, когда идешь по улице, уже сейчас!!!" — говорится в одном из таких посланий.Слепаков с грустной иронией отметил в полученных сообщениях "высокий" уровень дискуссии, "здравую аргументацию" и "доброжелательное отношение" к оппоненту.Как подчеркнул артист, он не жалеет о публикации стиха, поскольку этот случай помог ему понять, что происходит в стране, и сделать выводы о ценностях, которые отстаивают сторонники несанкционированных митингов."Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо", — заключил он.Ранее юморист в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". После публикации на актера обрушился шквал критики со стороны тех, кто поддерживает такие акции. При этом комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за создание стихотворения.Несогласованные с властями митинги прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. В Москве, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. СК возбудил ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к участию в акциях призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные митинги вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://rsport.ria.ru/20201113/dzyuba-1584401283.html
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семен слепаков, общество
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков
пожаловался в своем Instagram
на угрозы, которые стали поступать в его адрес после публикации стихотворения о незаконных акциях, прошедших в некоторых российских городах 23 января.
Артист показал скриншоты сообщений, авторы которых советовали ему умереть от рака, обещали напасть на его детей с зеленкой или писали различные оскорбления.
"Начинай оглядываться, когда идешь по улице, уже сейчас!!!" — говорится в одном из таких посланий.
Слепаков с грустной иронией отметил в полученных сообщениях "высокий" уровень дискуссии, "здравую аргументацию" и "доброжелательное отношение" к оппоненту.
Как подчеркнул артист, он не жалеет о публикации стиха, поскольку этот случай помог ему понять, что происходит в стране, и сделать выводы о ценностях, которые отстаивают сторонники несанкционированных митингов.
"Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо", — заключил он.
Ранее юморист в стихотворной форме обвинил участников незаконных акций в попытках подменить понятия "добра" и "зла". После публикации на актера обрушился шквал критики со стороны тех, кто поддерживает такие акции. При этом комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за создание стихотворения.
Несогласованные с властями митинги прошли в субботу, 23 января, в разных городах России
. В Москве
, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. СК
возбудил ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к участию в акциях призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные митинги вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина
<…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".