https://ria.ru/20210130/slepakov-1595225844.html

Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных акциях

Слепаков ответил на травлю из-за стихотворения о незаконных акциях

Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором ответил критикам, несогласным с его позицией по прошедшим... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T01:14

2021-01-30T01:14

2021-01-30T01:14

шоубиз

россия

семен слепаков

общество

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков опубликовал в своем Instagram стихотворение, в котором ответил критикам, несогласным с его позицией по прошедшим несогласованным акциям.Ранее юморист в стихотворной форме обвинил участников незаконных митингов в попытках подменить понятия "добра" и "зла". После публикации на актера обрушился шквал критики со стороны тех, кто поддерживает данные акции, при этом комика стали обвинять в том, что ему якобы заплатили за создание стихотворения."Вы сердитесь, а значит вы неправы, от вашей отбиваться мне оравы нет ни желания, ни времени, ни сил", - обратился Слепаков к критикам, извинившись, что "так взбесил" их, а также отметив, что "истошный вой" не очень ему приятен. По словам актера, ему видятся другие "сценарии", чем у тех, кто поддерживает незаконные акции."Что чувствую, я буду выражать и впредь - тем, кто со мною солидарен, я за поддержку очень благодарен, на остальных не буду зла держать", - добавил Слепаков.В заключение он отметил, что у каждого есть право быть таким, какой он есть, призвав всех "хоть чуть-чуть беречь друг друга", несмотря на взгляды.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около четырех тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочными утверждения, что на незаконные акции вышло много людей: "Нет, вышло мало людей. Много людей голосуют за Путина <…> и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210129/stolknoveniya-1595194149.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, семен слепаков, общество