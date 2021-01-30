https://ria.ru/20210130/sbu-1595285146.html

Бывшего замглавы СБУ объявили в розыск

Бывшего замглавы СБУ объявили в розыск

Служба безопасности Украины объявила бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:21

2021-01-30T17:21

2021-01-30T22:01

служба безопасности украины

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КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.СБУ ранее заявила, что официально подозревает Нескромного по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова."Следователи Главного следственного управления СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины — "Государственная измена", — цитирует собеседника в ведомстве "Украинская правда".Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск.СБУ 23 января заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу был задержан его коллега, который позже официально получил статус подозреваемого. Вечером в тот же день ведомство сообщило об аресте по данному делу сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка.По данным следствия, Нескоромный совместно с Расюком решили убить начальника Андрея Наумова. Отмечается, что среди доказательств, подтверждающих это, есть видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.

https://ria.ru/20210104/ukraina-1591987093.html

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