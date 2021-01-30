https://ria.ru/20210130/sbu-1595285146.html
Бывшего замглавы СБУ объявили в розыск
Бывшего замглавы СБУ объявили в розыск
Служба безопасности Украины объявила бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T17:21
2021-01-30T17:21
2021-01-30T22:01
служба безопасности украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_e1d4518052a6784880e030d3b1d0f8f9.jpg
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости. Служба безопасности Украины объявила бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.СБУ ранее заявила, что официально подозревает Нескромного по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова."Следователи Главного следственного управления СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины — "Государственная измена", — цитирует собеседника в ведомстве "Украинская правда".Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск.СБУ 23 января заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу был задержан его коллега, который позже официально получил статус подозреваемого. Вечером в тот же день ведомство сообщило об аресте по данному делу сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка.По данным следствия, Нескоромный совместно с Расюком решили убить начальника Андрея Наумова. Отмечается, что среди доказательств, подтверждающих это, есть видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.
https://ria.ru/20210104/ukraina-1591987093.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574061141_0:175:600:625_1920x0_80_0_0_414d68b0c2619181824cc8fd4692b9a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
служба безопасности украины, украина, в мире
КИЕВ, 30 янв — РИА Новости.
Служба безопасности Украины
объявила бывшего заместителя председателя ведомства Дмитрия Нескоромного в розыск, сообщает пресс-служба ведомства.
СБУ
ранее заявила, что официально подозревает Нескромного по делу о подготовке заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.
"Следователи Главного следственного управления СБУ объявили Нескоромного в розыск. Его местонахождение не установлено. Следователи, кроме того, анализируют материалы, опубликованные в СМИ, о наличии в действиях Дмитрия Нескоромного признаков совершения преступления, предусмотренного статьей 111 УК Украины — "Государственная измена", — цитирует собеседника в ведомстве "Украинская правда"
.
Отмечается, что Нескоромного объявили во всеукраинский и международный розыск.
СБУ 23 января заявила о предотвращении попытки убийства действующего сотрудника спецслужбы, по делу был задержан его коллега, который позже официально получил статус подозреваемого. Вечером в тот же день ведомство сообщило об аресте по данному делу сотрудника Антитеррористического центра при СБУ Юрия Расюка.
По данным следствия, Нескоромный совместно с Расюком решили убить начальника Андрея Наумова. Отмечается, что среди доказательств, подтверждающих это, есть видео- и фотоматериалы, аудиозаписи разговоров Расюка, Нескоромного и других лиц, во время которых, в частности, обсуждается организация убийства, исполнители и другие детали.