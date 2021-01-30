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США не ослабят антироссийские санкции из-за Крыма, заявил посол
США не ослабят антироссийские санкции из-за Крыма, заявил посол
Вашингтон не изменит позицию по Крыму, заявил посол США в Москве Джон Салливан. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:13
2021-01-30T12:13
2021-01-30T14:24
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вашингтон не изменит позицию по Крыму, заявил посол США в Москве Джон Салливан.При этом, как отметил Салливан, подход США к Минским соглашениям и "нормандскому формату" переговоров остается прежним. По его словам, Белый дом ищет такое решение проблемы, "которое было бы справедливым для Украины и для народа на всей территории страны". Дипломат уверен, что эту позицию разделяют союзники США в Европе — президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель."Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", — сказал он.Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по воле жителей полуострова. Москву обвинили во вмешательстве в украинский кризис, ЕС и США ввели санкции, Россия ответила симметрично.Российские власти не раз заявляли, что Москва не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.
https://ria.ru/20210130/sanktsii-1595228282.html
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москва, оон, россия, джон салливан, донбасс, республика крым, сша, в мире
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Вашингтон не изменит позицию по Крыму, заявил посол США в Москве Джон Салливан
.
"Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий. И от этого никуда не деться — мы с этого начали разговор, мы будем продолжать", — заявил дипломат в эфире телеканала "Дождь".
При этом, как отметил Салливан, подход США к Минским соглашениям и "нормандскому формату" переговоров остается прежним. По его словам, Белый дом ищет такое решение проблемы, "которое было бы справедливым для Украины и для народа на всей территории страны". Дипломат уверен, что эту позицию разделяют союзники США в Европе — президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу по его достижению", — сказал он.
Отношения России и западных стран ухудшились из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по воле жителей полуострова. Москву обвинили во вмешательстве в украинский кризис, ЕС и США ввели санкции, Россия ответила симметрично.
Российские власти не раз заявляли, что Москва не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию.