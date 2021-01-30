https://ria.ru/20210130/samolet-1595316490.html

Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета

Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета

Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T22:04

2021-01-30T22:04

2021-01-30T22:04

ленин морено (гарсис морено)

эквадор

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/149502/84/1495028413_0:0:1427:803_1920x0_80_0_0_1f5734a101532a22466aa07c49f4b6c1.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, никто из находившихся на борту не пострадал, сообщил секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора."Сообщаем, что у президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении в Twitter.Последнюю неделю президент находился в США с официальным визитом.

https://ria.ru/20210130/samolet-1595285575.html

эквадор

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ленин морено (гарсис морено), эквадор, вашингтон (город), сша, в мире