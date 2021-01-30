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Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета
Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета
Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T22:04
2021-01-30T22:04
ленин морено (гарсис морено)
эквадор
вашингтон (город)
сша
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, никто из находившихся на борту не пострадал, сообщил секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора."Сообщаем, что у президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении в Twitter.Последнюю неделю президент находился в США с официальным визитом.
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ленин морено (гарсис морено), эквадор, вашингтон (город), сша, в мире

Самолет президента Эквадора вынужденно сел вскоре после взлета

22:04 30.01.2021
 
© AP Photo / Dolores OchoaНовый президент Эквадора Ленин Морено
Новый президент Эквадора Ленин Морено - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Dolores Ochoa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самолет, на котором президент Эквадора Ленин Морено возвращался из Вашингтона, совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из-за технической неисправности, никто из находившихся на борту не пострадал, сообщил секретариат по связям с общественностью при президенте Эквадора.
"Сообщаем, что у президентского самолета возникла техническая неисправность, поэтому пришлось совершить вынужденную посадку. Президент Ленин Морено и все пассажиры в порядке и вернутся в Эквадор в ближайшие несколько часов", - говорится в сообщении в Twitter.
Последнюю неделю президент находился в США с официальным визитом.
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Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорВашингтон (город)СШАВ мире
 
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