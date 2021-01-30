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Международный день русского романса
Международный день русского романса
Ежегодно в последнюю субботу января в России отмечается Международный день русского романса. Впервые этот праздник состоялся в 2018 году. В 2021 году он будет... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:51
2021-01-30T00:51
справки
в мире
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Ежегодно в последнюю субботу января в России отмечается Международный день русского романса. Впервые этот праздник состоялся в 2018 году. В 2021 году он будет отмечаться на 30 января. Романс (от испанского romance) – камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. Термин "романс" возник в Испании в XV-XVI веках и первоначально обозначал светскую песню на испанском ("романском") языке, а не на латинском, принятом в церковных песнопениях. Распространившись в других странах, термин "романс" стал обозначать жанр вокальной музыки. В России романсами первоначально называли вокальные произведения, написанные на французский текст (в том числе и русским композитором). Романсы с текстом на русском языке называли "российскими песнями".В XIX веке развитие романса получило в творчестве композиторов романтического направления. Романс стал одним из ведущих жанров, отражая характерные для эпохи тенденции: обращение к внутреннему, душевному миру человека и к сокровищам народного искусства. Создателем нового типа романса считается композитор Франц Шуберт, явившийся основоположником немецкой и австрийской школы. К русской школе романса принадлежали композиторы Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов.Наряду с камерно-вокальной классикой в XIX века развивался и бытовой романс, рассчитанный на певцов-любителей и стилистически близкий песне. Эти две области романса не были изолированными и постоянно взаимодействовали, особенно в России.В начале XX века получил распространение городской и цыганский романс. Авторами таких произведений выступали композиторы-любители, такие как Борис Фомин, Борис Прозоровский, Мария Пуаре. В этот период исполнители романсов Надежда Плевицкая, Анастасия Вяльцева, Вера Панина набирали полные залы.После Октябрьской революции 1917 года романс подвергся гонениям как буржуазный пережиток, разлагающий пролетариат и крестьянство. В этот сложный для романса период его с успехом продолжали исполнять Изабелла Юрьева, Александр Вертинский, Тамара Церетели. Многие из этих музыкантов эмигрировали в Европу, а русский романс смог покорить даже не понимающую русский язык публику. В частности, романс Бориса Фомина "Дорогой длинною" в исполнении Александра Вертинского так полюбился европейцам, что на эту музыку возник новый английский текст.В дальнейшем эмигрировавшие из советской России Алла Баянова, Александр Вертинский, Изабелла Юрьева вернулись на родину и с успехом продолжили карьеру в стране. Романс и по сей день остается одним из самых любимых в России музыкальных жанров как у слушателей, так и у исполнителей.Идея учредить официальный День русского романса родилась в 2017 году в недрах Международного конкурса "Романсиада", собирающего талантливых исполнителей романса во многих регионах России и мира. Первая "Романсиада" состоялась в 1997 году. Конкурс задумывался как состязание молодых певцов, которые бы в дальнейшем могли продолжить традицию русского романса. Долгое время этот жанр воспринимался как едва ли не умирающий, и задача организаторов состояла в том, чтобы возродить его, влить новые силы. Среди лауреатов первого конкурса был Николай Басков, в последующие годы – Сергей Волчков, Павел Иванов, Максим Катырев, Марина Поплавская и многие другие.Позже появился Детский певческий конкурс "Надежда Романсиады", фестиваль офицерского романса "Воинская Романсиада", фестиваль создателей современного романса "Авторская Романсиада", а также международный конкурс артистов-профессионалов и вокалистов-любителей "Романсиада без границ".Художественный руководитель "Романсиады" – Галина Преображенская.В конце 2017 года конкурсу был предоставлен патронат ЮНЕСКО. В марте этого же года было подписано соглашение о сотрудничестве между Благотворительным фондом сохранения искусства русского романса "Романсиада" и фондом "Русский мир". В 2019 году Международный день русского романса стал одним из победителей в конкурсе Президентских грантов. В 2018 году Международный день русского романса отмечался впервые. В Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт финалистов конкурса "Романсиада". В январе 2019 года в Государственном Кремлевском дворце звучали старинные и современные романсы в исполнении молодых артистов из России и многих других стран. В 2020 году Международный день русского романса также был отмечен большим концертом в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.Перед зрителями выступили представители 20 стран – от Албании, Македонии, Болгарии и Великобритании до Монголии, Китая и Чили. В концерте принимали участие руководители региональных конкурсов русского романса из Киргизии, Узбекистана, Германии, Италии и Сан-Марино, Северной Македонии, Белоруссии, Болгарии и России.30 января 2021 года, в Международный день русского романса, в Большом зале Кремлевского дворца состоится концерт из цикла "Звезды "Романсиады" в Кремле". На главной сцене страны прозвучат выступления более 30 лучших голосов, исполняющих любимые всеми романсы. Выступления вокалистов, по традиции, поддержат Большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко и шоу-балет "Валери". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
96
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справки, в мире

Международный день русского романса

00:51 30.01.2021
 
© Илларион Михайлович ПрянишниковРепродукция картины "Жестокие романсы". 1881
Репродукция картины Жестокие романсы. 1881 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Илларион Михайлович Прянишников
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Ежегодно в последнюю субботу января в России отмечается Международный день русского романса. Впервые этот праздник состоялся в 2018 году. В 2021 году он будет отмечаться на 30 января.
Романс (от испанского romance) – камерное вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением.
Термин "романс" возник в Испании в XV-XVI веках и первоначально обозначал светскую песню на испанском ("романском") языке, а не на латинском, принятом в церковных песнопениях. Распространившись в других странах, термин "романс" стал обозначать жанр вокальной музыки.
В России романсами первоначально называли вокальные произведения, написанные на французский текст (в том числе и русским композитором). Романсы с текстом на русском языке называли "российскими песнями".
В XIX веке развитие романса получило в творчестве композиторов романтического направления. Романс стал одним из ведущих жанров, отражая характерные для эпохи тенденции: обращение к внутреннему, душевному миру человека и к сокровищам народного искусства. Создателем нового типа романса считается композитор Франц Шуберт, явившийся основоположником немецкой и австрийской школы. К русской школе романса принадлежали композиторы Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Милий Балакирев, Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков, Петр Чайковский, Сергей Рахманинов.
Наряду с камерно-вокальной классикой в XIX века развивался и бытовой романс, рассчитанный на певцов-любителей и стилистически близкий песне. Эти две области романса не были изолированными и постоянно взаимодействовали, особенно в России.
В начале XX века получил распространение городской и цыганский романс. Авторами таких произведений выступали композиторы-любители, такие как Борис Фомин, Борис Прозоровский, Мария Пуаре. В этот период исполнители романсов Надежда Плевицкая, Анастасия Вяльцева, Вера Панина набирали полные залы.
После Октябрьской революции 1917 года романс подвергся гонениям как буржуазный пережиток, разлагающий пролетариат и крестьянство. В этот сложный для романса период его с успехом продолжали исполнять Изабелла Юрьева, Александр Вертинский, Тамара Церетели. Многие из этих музыкантов эмигрировали в Европу, а русский романс смог покорить даже не понимающую русский язык публику. В частности, романс Бориса Фомина "Дорогой длинною" в исполнении Александра Вертинского так полюбился европейцам, что на эту музыку возник новый английский текст.
В дальнейшем эмигрировавшие из советской России Алла Баянова, Александр Вертинский, Изабелла Юрьева вернулись на родину и с успехом продолжили карьеру в стране. Романс и по сей день остается одним из самых любимых в России музыкальных жанров как у слушателей, так и у исполнителей.
Идея учредить официальный День русского романса родилась в 2017 году в недрах Международного конкурса "Романсиада", собирающего талантливых исполнителей романса во многих регионах России и мира.
Первая "Романсиада" состоялась в 1997 году. Конкурс задумывался как состязание молодых певцов, которые бы в дальнейшем могли продолжить традицию русского романса. Долгое время этот жанр воспринимался как едва ли не умирающий, и задача организаторов состояла в том, чтобы возродить его, влить новые силы. Среди лауреатов первого конкурса был Николай Басков, в последующие годы – Сергей Волчков, Павел Иванов, Максим Катырев, Марина Поплавская и многие другие.
Позже появился Детский певческий конкурс "Надежда Романсиады", фестиваль офицерского романса "Воинская Романсиада", фестиваль создателей современного романса "Авторская Романсиада", а также международный конкурс артистов-профессионалов и вокалистов-любителей "Романсиада без границ".
Художественный руководитель "Романсиады" – Галина Преображенская.
В конце 2017 года конкурсу был предоставлен патронат ЮНЕСКО. В марте этого же года было подписано соглашение о сотрудничестве между Благотворительным фондом сохранения искусства русского романса "Романсиада" и фондом "Русский мир".
В 2019 году Международный день русского романса стал одним из победителей в конкурсе Президентских грантов.
В 2018 году Международный день русского романса отмечался впервые. В Государственном Кремлевском дворце состоялся гала-концерт финалистов конкурса "Романсиада".
В январе 2019 года в Государственном Кремлевском дворце звучали старинные и современные романсы в исполнении молодых артистов из России и многих других стран.
В 2020 году Международный день русского романса также был отмечен большим концертом в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.
Перед зрителями выступили представители 20 стран – от Албании, Македонии, Болгарии и Великобритании до Монголии, Китая и Чили. В концерте принимали участие руководители региональных конкурсов русского романса из Киргизии, Узбекистана, Германии, Италии и Сан-Марино, Северной Македонии, Белоруссии, Болгарии и России.
30 января 2021 года, в Международный день русского романса, в Большом зале Кремлевского дворца состоится концерт из цикла "Звезды "Романсиады" в Кремле". На главной сцене страны прозвучат выступления более 30 лучших голосов, исполняющих любимые всеми романсы. Выступления вокалистов, по традиции, поддержат Большой сводный оркестр под управлением Дмитрия Дмитриенко и шоу-балет "Валери".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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