Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/pushkov-1595228575.html
Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T02:15
2021-01-30T05:02
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5abb8233815070c701e8af209e4c89d7.jpg
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России и "четко передал это во время разговора" с российским лидером Владимиром Путиным."Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", - написал Пушков в Twitter.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Во время первой с момента инаугурации Байдена беседы лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу и ряд других вопросов. В ходе разговора Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
https://ria.ru/20210129/peregovory-1595209306.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565219172_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8227e759ab2a6e72d7683c654c5693a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, алексей пушков, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным

02:15 30.01.2021 (обновлено: 05:02 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России и "четко передал это во время разговора" с российским лидером Владимиром Путиным.
"Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", - написал Пушков в Twitter.
Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Во время первой с момента инаугурации Байдена беседы лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу и ряд других вопросов. В ходе разговора Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 20:28
Советник Байдена назвал продление ДСНВ лишь началом переговоров с Россией
 
РоссияАлексей ПушковДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:47В Самарской области рассказали о состоянии попавших в ДТП
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
Лента новостейМолния