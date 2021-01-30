https://ria.ru/20210130/pushkov-1595228575.html
Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T02:15
2021-01-30T02:15
2021-01-30T05:02
россия
алексей пушков
джо байден
владимир путин
сша
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что президент США Джо Байден "никогда не сдерживался" в своих суждениях о действиях России и "четко передал это во время разговора" с российским лидером Владимиром Путиным."Неизвестно, так ли это, но в нынешних условиях, когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам. К чему бы ни подталкивали его в Вашингтоне", - написал Пушков в Twitter.Телефонный разговор президентов России и США состоялся во вторник. Во время первой с момента инаугурации Байдена беседы лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом, выход американской стороны из Договора по открытому небу и ряд других вопросов. В ходе разговора Путин и Байден договорились продлить действие СНВ-3 еще на пять лет.
https://ria.ru/20210129/peregovory-1595209306.html
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