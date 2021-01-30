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В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек
В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек
Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:28
2021-01-30T21:28
2021-01-30T21:49
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.Новые манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в разных французских городах. Парижский митинг сопровождался столкновениями протестующих с полицией. Начинавшаяся в спокойной обстановке, к вечеру акция переросла в беспорядки. Хулиганы бросали бутылки, петарды в сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь неоднократно применяли водомёты.Отмечается, что во Франции были задержаны З5 человек, из них 28 - на улицах французской столицы.В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе манифестаций легкие травмы получили два жандарма.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595306716_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_9800864f418caa140efab39015c9b571.jpg
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
2021-01-30T21:28
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости.
Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции
, в том числе 5 тысяч в Париже
, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.
Новые манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в разных французских городах. Парижский митинг сопровождался столкновениями протестующих с полицией. Начинавшаяся в спокойной обстановке, к вечеру акция переросла в беспорядки. Хулиганы бросали бутылки, петарды в сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь неоднократно применяли водомёты.
Отмечается, что во Франции были задержаны З5 человек, из них 28 - на улицах французской столицы.
В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе манифестаций легкие травмы получили два жандарма.