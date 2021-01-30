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В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек

В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек

Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T21:28

2021-01-30T21:28

2021-01-30T21:49

франция

париж

в мире

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.Новые манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в разных французских городах. Парижский митинг сопровождался столкновениями протестующих с полицией. Начинавшаяся в спокойной обстановке, к вечеру акция переросла в беспорядки. Хулиганы бросали бутылки, петарды в сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь неоднократно применяли водомёты.Отмечается, что во Франции были задержаны З5 человек, из них 28 - на улицах французской столицы.В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе манифестаций легкие травмы получили два жандарма.

франция

париж

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Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы 2021-01-30T21:28 true PT0M33S

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франция, париж, в мире