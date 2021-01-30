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В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек
В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек
Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T21:28
2021-01-30T21:49
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.Новые манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в разных французских городах. Парижский митинг сопровождался столкновениями протестующих с полицией. Начинавшаяся в спокойной обстановке, к вечеру акция переросла в беспорядки. Хулиганы бросали бутылки, петарды в сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь неоднократно применяли водомёты.Отмечается, что во Франции были задержаны З5 человек, из них 28 - на улицах французской столицы.В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе манифестаций легкие травмы получили два жандарма.
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Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
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франция, париж, в мире

В протестных акциях во Франции приняли участие более 32 тысяч человек

21:28 30.01.2021 (обновлено: 21:49 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Более 32 тысяч человек приняли участие в субботних акциях протеста во Франции, в том числе 5 тысяч в Париже, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на МВД республики.
Новые манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности" прошли в разных французских городах. Парижский митинг сопровождался столкновениями протестующих с полицией. Начинавшаяся в спокойной обстановке, к вечеру акция переросла в беспорядки. Хулиганы бросали бутылки, петарды в сотрудников правоохранительных органов. Те в свою очередь неоднократно применяли водомёты.
Отмечается, что во Франции были задержаны З5 человек, из них 28 - на улицах французской столицы.
В министерстве внутренних дел также сообщили, что в ходе манифестаций легкие травмы получили два жандарма.
 
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