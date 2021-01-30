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Протестующие бросают бутылки в полицию на акции протеста в Париже
Протестующие бросают бутылки в полицию на акции протеста в Париже
Агрессивно настроенные молодые люди бросают бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских на площади Республики в Париже, где проходила акция против... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:24
2021-01-30T19:24
франция
париж
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Агрессивно настроенные молодые люди бросают бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских на площади Республики в Париже, где проходила акция против законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.Митинг, участники которого выступали против ряда статей законопроекта "О глобальной безопасности", начался в Париже около 14.00 (16.00 мск) и проходил в спокойной обстановке. Несколькими часами позже к акции присоединились люди в чёрной одежде, которые начали провоцировать полицейских. Они бросают в них бутылки и петарды, скандируют оскорбительные лозунги.Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября. Многие из манифестаций, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.Акции начались после принятия в первом чтении Нацсобранием Франции (нижняя палата парламента) законопроекта "О глобальной безопасности". В частности, 24-я статья документа предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций.В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю законопроекта, чтобы снять опасения журналистских профсоюзов.
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франция, париж, в мире

Протестующие бросают бутылки в полицию на акции протеста в Париже

19:24 30.01.2021
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Сотрудники полиции во время акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Агрессивно настроенные молодые люди бросают бутылки, петарды и дымовые шашки в полицейских на площади Республики в Париже, где проходила акция против законопроекта "О глобальной безопасности", передает корреспондент РИА Новости.
Митинг, участники которого выступали против ряда статей законопроекта "О глобальной безопасности", начался в Париже около 14.00 (16.00 мск) и проходил в спокойной обстановке. Несколькими часами позже к акции присоединились люди в чёрной одежде, которые начали провоцировать полицейских. Они бросают в них бутылки и петарды, скандируют оскорбительные лозунги.
Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября. Многие из манифестаций, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
Акции начались после принятия в первом чтении Нацсобранием Франции (нижняя палата парламента) законопроекта "О глобальной безопасности". В частности, 24-я статья документа предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций.
В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю законопроекта, чтобы снять опасения журналистских профсоюзов.
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