https://ria.ru/20210130/protesty-1595298478.html

Полиция применила водометы против протестующих в Париже

Полиция применила водометы против протестующих в Париже

В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:16

2021-01-30T19:16

2021-01-30T20:15

париж

в мире

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ПАРИЖ, 30 янв — РИА Новости. В Париже полиция применила водометы и слезоточивый газ против митингующих, начались задержания, передает корреспондент РИА Новости.Около 17:00 (19:00 мск) к акции противников законопроекта "О глобальной безопасности" присоединились агрессивно настроенные люди. Они начали провоцировать полицейских, бросая в них различные предметы, в том числе бутылки и петарды.Субботний митинг в Париже начался около 14:00 (16:00 мск) и проходил в спокойной обстановке. Несколькими часами позже обстановка на акции накалилась.В этот раз формат мероприятия отличается от традиционного — шествия не планируется. К проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов, анонсировав участие представителей ряда организаций и артистов.Законопроект "О глобальной безопасности"Нацсобрание (нижняя палата французского парламента) 24 ноября приняла в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности". Статья 24 предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение изображений лица или "другого элемента идентификации" полицейских и жандармов во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".Документ вызвал недовольство журналистских профсоюзов, опасающихся, что статья 24 нанесет серьезный ущерб свободе слова, а граждане и СМИ не смогут беспрепятственно фиксировать работу правоохранительных органов во время манифестаций. Во французских городах начались акции протеста. При этом в правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку силовиков.Впоследствии парламентское большинство решило переписать 24-ю статью, однако профсоюзы вновь призвали к проведению митингов.

https://ria.ru/20210129/polsha-1595220434.html

https://ria.ru/20210128/zakharova-1594997728.html

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Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы 2021-01-30T19:16 true PT0M33S

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