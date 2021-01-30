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В Париже завершилась акция протеста
В Париже завершилась акция протеста
Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:26
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франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие разошлись около 18.00 (20.00 мск), когда во Франции вступает в действие комендантский час.На мокрой от использования водометов площади оставались лишь журналисты, освещающие акцию, и сотрудники правоохранительных органов. Почти все манифестанты покинули место проведения акции.Префектура полиции на своей странице в Twitter предупредила о начале действия комендантского часа и о возможности наложения штрафа в размере 135 евро на тех, кто его не соблюдает и без веских причин находится на улице.Ранее на акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с правоохранительными органами. Хулиганы бросали в полицейских бутылки и петарды. Правоохранительные органы неоднократно применяли водометы, а затем и слезоточивый газ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
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франция, париж, в мире

В Париже завершилась акция протеста

20:26 30.01.2021 (обновлено: 20:41 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Флоренс Галле / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта "О глобальной безопасности" в Париже
Участники акции протеста против законопроекта О глобальной безопасности в Париже - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Флоренс Галле
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие разошлись около 18.00 (20.00 мск), когда во Франции вступает в действие комендантский час.
На мокрой от использования водометов площади оставались лишь журналисты, освещающие акцию, и сотрудники правоохранительных органов. Почти все манифестанты покинули место проведения акции.
Префектура полиции на своей странице в Twitter предупредила о начале действия комендантского часа и о возможности наложения штрафа в размере 135 евро на тех, кто его не соблюдает и без веских причин находится на улице.
Ранее на акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с правоохранительными органами. Хулиганы бросали в полицейских бутылки и петарды. Правоохранительные органы неоднократно применяли водометы, а затем и слезоточивый газ.
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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