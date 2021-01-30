https://ria.ru/20210130/protest-1595307527.html
В Париже завершилась акция протеста
В Париже завершилась акция протеста
Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:26
2021-01-30T20:26
2021-01-30T20:41
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в мире
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие разошлись около 18.00 (20.00 мск), когда во Франции вступает в действие комендантский час.На мокрой от использования водометов площади оставались лишь журналисты, освещающие акцию, и сотрудники правоохранительных органов. Почти все манифестанты покинули место проведения акции.Префектура полиции на своей странице в Twitter предупредила о начале действия комендантского часа и о возможности наложения штрафа в размере 135 евро на тех, кто его не соблюдает и без веских причин находится на улице.Ранее на акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с правоохранительными органами. Хулиганы бросали в полицейских бутылки и петарды. Правоохранительные органы неоднократно применяли водометы, а затем и слезоточивый газ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы
2021-01-30T20:26
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие разошлись около 18.00 (20.00 мск), когда во Франции
вступает в действие комендантский час.
На мокрой от использования водометов площади оставались лишь журналисты, освещающие акцию, и сотрудники правоохранительных органов. Почти все манифестанты покинули место проведения акции.
Префектура полиции на своей странице в Twitter
предупредила о начале действия комендантского часа и о возможности наложения штрафа в размере 135 евро на тех, кто его не соблюдает и без веских причин находится на улице.
Ранее на акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с правоохранительными органами. Хулиганы бросали в полицейских бутылки и петарды. Правоохранительные органы неоднократно применяли водометы, а затем и слезоточивый газ.