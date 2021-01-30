https://ria.ru/20210130/protest-1595307527.html

В Париже завершилась акция протеста

В Париже завершилась акция протеста

Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T20:26

2021-01-30T20:26

2021-01-30T20:41

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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Акция протеста против законопроекта о глобальной безопасности в Париже, которая сопровождалась беспорядками, завершилась, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие разошлись около 18.00 (20.00 мск), когда во Франции вступает в действие комендантский час.На мокрой от использования водометов площади оставались лишь журналисты, освещающие акцию, и сотрудники правоохранительных органов. Почти все манифестанты покинули место проведения акции.Префектура полиции на своей странице в Twitter предупредила о начале действия комендантского часа и о возможности наложения штрафа в размере 135 евро на тех, кто его не соблюдает и без веских причин находится на улице.Ранее на акции протеста против законопроекта о глобальной безопасности произошли столкновения агрессивно настроенных молодых людей с правоохранительными органами. Хулиганы бросали в полицейских бутылки и петарды. Правоохранительные органы неоднократно применяли водометы, а затем и слезоточивый газ.

https://ria.ru/20210130/protesty-1595298478.html

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Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы Мирный протест в Париже перерос в столкновения: полиция применила водометы 2021-01-30T20:26 true PT0M33S

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франция, париж, в мире