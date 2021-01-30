Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/proisshestvie-1595249743.html
В Красноярском крае в неотапливаемом доме нашли беспомощного мужчину
В Красноярском крае в неотапливаемом доме нашли беспомощного мужчину
Мужчина в поселке Орловка Красноярского края в условиях морозов несколько дней находился в неотапливаемом доме, без возможности выбраться наружу из-за болезни,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:30
2021-01-30T15:09
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581340566_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aeb83c81ba73b3be2c6011e778a95d3c.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Мужчина в поселке Орловка Красноярского края в условиях морозов несколько дней находился в неотапливаемом доме, без возможности выбраться наружу из-за болезни, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве рассказали, что полицейским позвонил житель поселка Орловка и сообщил, что на протяжении четырех дней не видит своего соседа, печь в доме не топится, а следы на снегу отсутствуют. Полицейские обнаружили мужчину, в доме стояла минусовая температура."Полицейские спасли мужчину, который несколько дней в условиях сильных морозов находился в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. &lt;…&gt; Полицейские выяснили, что хозяин дома проживает один, а из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. Мужчина был истощен..." — говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что 57-летнего мужчину передали медикам.
https://ria.ru/20200217/1564872682.html
https://ria.ru/20201207/seni-1587973781.html
красноярский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581340566_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b46f4b92113c6b9d6edb5810ba50e379.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
красноярский край, происшествия

В Красноярском крае в неотапливаемом доме нашли беспомощного мужчину

11:30 30.01.2021 (обновлено: 15:09 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Мужчина в поселке Орловка Красноярского края в условиях морозов несколько дней находился в неотапливаемом доме, без возможности выбраться наружу из-за болезни, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве рассказали, что полицейским позвонил житель поселка Орловка и сообщил, что на протяжении четырех дней не видит своего соседа, печь в доме не топится, а следы на снегу отсутствуют. Полицейские обнаружили мужчину, в доме стояла минусовая температура.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
17 февраля 2020, 14:03
Под Волгоградом двухлетний ребенок два дня жил в неотапливаемом доме
"Полицейские спасли мужчину, который несколько дней в условиях сильных морозов находился в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. <…> Полицейские выяснили, что хозяин дома проживает один, а из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. Мужчина был истощен..." — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что 57-летнего мужчину передали медикам.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 10:46
На Урале девочка насмерть замерзла в сенях дома, пока ее мать спала
 
Красноярский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния