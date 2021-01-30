https://ria.ru/20210130/proisshestvie-1595249743.html
В Красноярском крае в неотапливаемом доме нашли беспомощного мужчину
В Красноярском крае в неотапливаемом доме нашли беспомощного мужчину
Мужчина в поселке Орловка Красноярского края в условиях морозов несколько дней находился в неотапливаемом доме, без возможности выбраться наружу из-за болезни,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:30
2021-01-30T11:30
2021-01-30T15:09
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости. Мужчина в поселке Орловка Красноярского края в условиях морозов несколько дней находился в неотапливаемом доме, без возможности выбраться наружу из-за болезни, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.В ведомстве рассказали, что полицейским позвонил житель поселка Орловка и сообщил, что на протяжении четырех дней не видит своего соседа, печь в доме не топится, а следы на снегу отсутствуют. Полицейские обнаружили мужчину, в доме стояла минусовая температура."Полицейские спасли мужчину, который несколько дней в условиях сильных морозов находился в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. <…> Полицейские выяснили, что хозяин дома проживает один, а из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. Мужчина был истощен..." — говорится в сообщении.В ведомстве сообщили, что 57-летнего мужчину передали медикам.
https://ria.ru/20200217/1564872682.html
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красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 30 янв — РИА Новости.
Мужчина в поселке Орловка Красноярского края
в условиях морозов несколько дней находился в неотапливаемом доме, без возможности выбраться наружу из-за болезни, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
В ведомстве рассказали, что полицейским позвонил житель поселка Орловка и сообщил, что на протяжении четырех дней не видит своего соседа, печь в доме не топится, а следы на снегу отсутствуют. Полицейские обнаружили мужчину, в доме стояла минусовая температура.
"Полицейские спасли мужчину, который несколько дней в условиях сильных морозов находился в неотапливаемом доме в беспомощном состоянии. <…> Полицейские выяснили, что хозяин дома проживает один, а из-за проблем со здоровьем в последнее время не может передвигаться самостоятельно. Мужчина был истощен..." — говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что 57-летнего мужчину передали медикам.