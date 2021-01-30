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В Приморье задержали мужчину, призывавшего к насилию в отношении полиции
В Приморье задержали мужчину, призывавшего к насилию в отношении полиции
Полицейские и сотрудники УФСБ в Приморье задержали местного жителя, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:49
2021-01-30T12:06
россия
дальнереченский район
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Полицейские и сотрудники УФСБ в Приморье задержали местного жителя, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей, сообщает краевое УМВД."В Приморье сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установили личность и задержали мужчину, который призвал граждан к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Житель села Новопокровка Дальнереченского района разместил видеозапись в одной из социальных сетей", - говорится в сообщении.В отношении 42-летнего приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.Приморец задержан, решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20210129/priangare-1595126172.html
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россия, дальнереченский район, приморский край, происшествия

В Приморье задержали мужчину, призывавшего к насилию в отношении полиции

11:49 30.01.2021 (обновлено: 12:06 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Полицейские и сотрудники УФСБ в Приморье задержали местного жителя, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей, сообщает краевое УМВД.
"В Приморье сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установили личность и задержали мужчину, который призвал граждан к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Житель села Новопокровка Дальнереченского района разместил видеозапись в одной из социальных сетей", - говорится в сообщении.
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В отношении 42-летнего приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.
Приморец задержан, решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.
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РоссияДальнереченский районПриморский крайПроисшествия
 
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