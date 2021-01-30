https://ria.ru/20210130/primore-1595251852.html

В Приморье задержали мужчину, призывавшего к насилию в отношении полиции

В Приморье задержали мужчину, призывавшего к насилию в отношении полиции

Полицейские и сотрудники УФСБ в Приморье задержали местного жителя, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей,... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:49

2021-01-30T11:49

2021-01-30T12:06

россия

дальнереченский район

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв - РИА Новости. Полицейские и сотрудники УФСБ в Приморье задержали местного жителя, который на видео в соцсетях призывал к нападению на правоохранителей и членов их семей, сообщает краевое УМВД."В Приморье сотрудники полиции во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Приморскому краю установили личность и задержали мужчину, который призвал граждан к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. Житель села Новопокровка Дальнереченского района разместил видеозапись в одной из социальных сетей", - говорится в сообщении.В отношении 42-летнего приморца возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Мужчина уже имеет три судимости за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.Приморец задержан, решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20210129/priangare-1595126172.html

https://ria.ru/20210129/zaderzhanie-1595116269.html

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дальнереченский район

приморский край

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россия, дальнереченский район, приморский край, происшествия