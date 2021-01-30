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Посол США считает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна
Посол США считает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна
Необходимости в перезагрузке российско-американских отношений нет, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:17
2021-01-30T16:09
джон салливан
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необходимости в перезагрузке российско-американских отношений нет, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан."У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше — с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет, они возникли в начале XIX века, когда Российская империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать", — сказал американский посол в эфире телеканала "Дождь".По его словам, у двух стран "есть расхождения". "Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия. Все они хорошо известны, и некоторые из этих вопросов мы можем сегодня обсудить. Но отношения между США и Россией гораздо шире. Кстати, даже в области разногласий между правительствами наших стран, в частности по вопросу договора СНВ-3, всего за несколько последних дней у нас наметился прогресс", — указал он.Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона "гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами", и хотя они переживают не самый благоприятный момент, но ситуация отличается от того, что было в годы холодной войны."Они во многом отличаются от тех отношений, которые у нас были во время холодной войны, — все сейчас вспоминают холодную войну и повторяют, что мы переживаем неблагоприятный момент в наших отношениях. И я не могу не согласиться с теми, кто это говорит, — как с американскими, так и с российскими официальными лицами и экспертами. Да, мы переживаем не самый благоприятный момент в наших отношениях, но все же ситуация отличается от того, что было в годы холодной войны", — подчеркнул Салливан.
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джон салливан, россия, москва, сша, в мире

Посол США считает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна

11:17 30.01.2021 (обновлено: 16:09 30.01.2021)
 
© AP Photo / Pavel GolovkinПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© AP Photo / Pavel Golovkin
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Необходимости в перезагрузке российско-американских отношений нет, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Россией, несмотря на разногласия, заявил посол США в Москве Джон Салливан.
"У президентов (России и США) состоялся важный телефонный разговор. Знаете, мне представляется, что необходимости в перезагрузке нет. Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше — с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет, они возникли в начале XIX века, когда Российская империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать", — сказал американский посол в эфире телеканала "Дождь".
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По его словам, у двух стран "есть расхождения". "Совсем недавно, на этой неделе, вы слышали, как президент Байден сказал, что у нас с правительством России есть серьезные разногласия. Все они хорошо известны, и некоторые из этих вопросов мы можем сегодня обсудить. Но отношения между США и Россией гораздо шире. Кстати, даже в области разногласий между правительствами наших стран, в частности по вопросу договора СНВ-3, всего за несколько последних дней у нас наметился прогресс", — указал он.
Он отметил, что отношения Москвы и Вашингтона "гораздо шире, поскольку это отношения между нашими народами", и хотя они переживают не самый благоприятный момент, но ситуация отличается от того, что было в годы холодной войны.
"Они во многом отличаются от тех отношений, которые у нас были во время холодной войны, — все сейчас вспоминают холодную войну и повторяют, что мы переживаем неблагоприятный момент в наших отношениях. И я не могу не согласиться с теми, кто это говорит, — как с американскими, так и с российскими официальными лицами и экспертами. Да, мы переживаем не самый благоприятный момент в наших отношениях, но все же ситуация отличается от того, что было в годы холодной войны", — подчеркнул Салливан.
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