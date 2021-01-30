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Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян
Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:24
2021-01-30T13:51
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина.Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.В правительстве напомнили, что с 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, учитывая фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.На социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, в 2021 году планируют направить 435 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210129/vyplaty-1595092001.html
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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, общество

Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян

10:24 30.01.2021 (обновлено: 13:51 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОткрытие катка на Раифском озере
Открытие катка на Раифском озере - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.
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На индексацию социальных выплат направят 435 миллиардов рублей
В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
В правительстве напомнили, что с 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, учитывая фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.
На социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, в 2021 году планируют направить 435 миллиардов рублей.
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РоссияМихаил МишустинПенсионный фонд РФОбщество
 
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