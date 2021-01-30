https://ria.ru/20210130/posobiya-1595243154.html
Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян
Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:24
2021-01-30T10:24
2021-01-30T13:51
россия
михаил мишустин
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина.Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.В правительстве напомнили, что с 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, учитывая фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.На социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, в 2021 году планируют направить 435 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20210129/vyplaty-1595092001.html
https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html
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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина.
Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.
В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
В правительстве напомнили, что с 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, учитывая фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.
На социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, в 2021 году планируют направить 435 миллиардов рублей.