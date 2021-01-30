https://ria.ru/20210130/posobiya-1595243154.html

Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян

Мишустин проиндексировал пособия некоторым категориям россиян

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:24

2021-01-30T10:24

2021-01-30T13:51

россия

михаил мишустин

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об индексации федеральных социальных пособий на 4,9 процента, сообщила пресс-служба кабмина.Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми.В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за детьми, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, а также единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.В правительстве напомнили, что с 2018 года в России установили единый порядок индексации социальных выплат: один раз в год с 1 февраля, учитывая фактический индекс потребительских цен за предыдущий год.На социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом, в 2021 году планируют направить 435 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210129/vyplaty-1595092001.html

https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html

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россия, михаил мишустин, пенсионный фонд рф, общество