Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/posobie-1595256659.html
Правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности
Правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности
Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:49
2021-01-30T23:32
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_c7d6a65bf2bbd3cbf2e969c3209579a7.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина.На заседании обсуждались вопросы о выделении средств Минфину России в 2021 году из фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования РФ в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Отмечается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html
https://ria.ru/20210125/posobie-1594484055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1a/1577803118_63:97:2451:1888_1920x0_80_0_0_6835586b59fffb18ea68441cea4bb9b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия

Правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности

12:49 30.01.2021 (обновлено: 23:32 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЖенщина производит снятие денег в банкомате
Женщина производит снятие денег в банкомате - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина.
На заседании обсуждались вопросы о выделении средств Минфину России в 2021 году из фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования РФ в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Открытие катка на Раифском озере - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 12:05
Правительство проиндексировало федеральные социальные пособия
Отмечается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году.
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:53
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
 
Россия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния