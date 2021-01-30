https://ria.ru/20210130/posobie-1595256659.html
Правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности
Правительство выделило средства на пособия по нетрудоспособности
Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T12:49
2021-01-30T12:49
2021-01-30T23:32
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году, сообщается на сайте кабмина.На заседании обсуждались вопросы о выделении средств Минфину России в 2021 году из фонда правительства для предоставления межбюджетного трансферта бюджету Фонда социального страхования РФ на обеспечение сбалансированности бюджета Фонда социального страхования РФ в части обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.Отмечается, что реализация проекта распоряжения позволит обеспечить выплату пособий по временной нетрудоспособности в 2021 году."Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html
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