https://ria.ru/20210130/politseyskiy-1595317889.html

В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины

В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины

В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии, заявили в региональном МВД. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T22:27

2021-01-30T22:27

2021-01-30T22:51

хорошие новости

республика дагестан

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кумторкалинский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 30 янв — РИА Новости. В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии, заявили в региональном МВД.Инцидент произошел в Кумторкалинском районе, где столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров."Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю. Увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Одного из пострадавших уже выписали из больницы, другой идет на поправку.

https://ria.ru/20210130/prokhozhie-1595289466.html

кумторкалинский район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кумторкалинский район, происшествия