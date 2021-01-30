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https://ria.ru/20210130/politseyskiy-1595317889.html
В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины
В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины
В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии, заявили в региональном МВД. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T22:27
2021-01-30T22:51
хорошие новости
республика дагестан
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кумторкалинский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 30 янв — РИА Новости. В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии, заявили в региональном МВД.Инцидент произошел в Кумторкалинском районе, где столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров."Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю. Увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.Одного из пострадавших уже выписали из больницы, другой идет на поправку.
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республика дагестан, министерство внутренних дел рф (мвд россии), кумторкалинский район, происшествия

В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящей машины

22:27 30.01.2021 (обновлено: 22:51 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 30 янв — РИА Новости. В Дагестане полицейский спас двух мужчин из горящего автомобиля после аварии, заявили в региональном МВД.
Инцидент произошел в Кумторкалинском районе, где столкнулись два легковых автомобиля, один из них загорелся. Очевидцем этой ситуации стал полицейский Абдулбасыр Чинчаров.
"Не раздумывая, полицейский подбежал к горящему автомобилю. Увидев, что двери заблокированы, а в машине находятся люди, он разбил стекло, вытащил водителя, оттащив его на безопасное расстояние. В машине оставался еще один человек, одежда на котором уже горела. Полицейскому, несмотря на пламя все же удалось вытащить пострадавшего из автомобиля", — говорится в сообщении ведомства в Instagram.
Одного из пострадавших уже выписали из больницы, другой идет на поправку.
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Хорошие новостиРеспублика ДагестанМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Кумторкалинский районПроисшествия
 
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