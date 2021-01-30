https://ria.ru/20210130/pogoda-1595224751.html
Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные
Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные
Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:27
2021-01-30T00:27
2021-01-30T05:01
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо более холодную, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что будет низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 м/с."В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии плюс восемь градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы", - уточнил ученый.Он также отметил, что к понедельнику высота снега увеличится на 7-12 сантиметров, основной вклад внесет воскресенье.
https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество