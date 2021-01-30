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Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные
Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные
Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T00:27
2021-01-30T05:01
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо более холодную, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что будет низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 м/с."В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии плюс восемь градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы", - уточнил ученый.Он также отметил, что к понедельнику высота снега увеличится на 7-12 сантиметров, основной вклад внесет воскресенье.
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные

00:27 30.01.2021 (обновлено: 05:01 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо более холодную, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"На улице погода будет ощущаться, как более холодная. Не как -2-3 градусов, а -10 градусов, потому что высокая влажность, снег будет идти и порывистый ветер", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что будет низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 м/с.
"В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии плюс восемь градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы", - уточнил ученый.
Он также отметил, что к понедельнику высота снега увеличится на 7-12 сантиметров, основной вклад внесет воскресенье.
Оленеводы в Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 00:52
Вильфанд назвал один субъект в Европейской России с аномальным холодом
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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