https://ria.ru/20210130/pogoda-1595224751.html

Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные

Вильфанд предупредил москвичей о морозах в выходные

Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T00:27

2021-01-30T00:27

2021-01-30T05:01

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Днем термометры в Москве в выходные дни будут показывать -2-3 градуса, но жители столицы из-за ветра, снега и влажности будут ощущать температуру как гораздо более холодную, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он также отметил, что будет низкое давление и низкая облачность, порывы ветра будут достигать 17 м/с."В выходные дни я бы слово похолодание не использовал, на наших прогностических картах аномалии плюс восемь градусов, то есть температура на восемь градусов выше нормы", - уточнил ученый.Он также отметил, что к понедельнику высота снега увеличится на 7-12 сантиметров, основной вклад внесет воскресенье.

https://ria.ru/20210125/kholod-1594406723.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество