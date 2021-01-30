https://ria.ru/20210130/podvodnye-1595236014.html
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой
Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрёл подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально. К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на её фоне затерялось. Но учёные и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?
2021-01-30T12:00
2021-01-30T12:00
2021-01-30T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
жак-ив кусто
наука
технологии
общество
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Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой
Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрёл подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально. К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на её фоне затерялось. Но учёные и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?
audio/mpeg
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой
Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрёл подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально. К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на её фоне затерялось. Но учёные и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?
audio/mpeg
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.Это третий эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях и в Заполярье.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваЭксперт эпизода Виктор ВахонеевПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, жак-ив кусто, наука, технологии, общество
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой
Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрёл подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально. К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на её фоне затерялось. Но учёные и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?