https://ria.ru/20210130/peterburg-1595287875.html

В Петербурге детей предостерегли от участия в незаконных акциях

В Петербурге детей предостерегли от участия в незаконных акциях

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегает детей и подростков от участия в несогласованных акциях и напоминает родителям... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T17:42

2021-01-30T17:42

2021-01-30T17:42

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегает детей и подростков от участия в несогласованных акциях и напоминает родителям об ответственности."В связи с появившейся информацией о возможных продолжениях протестных публичных акций 31 января я предостерегаю детей и подростков от участия в противозаконных мероприятиях и напоминаю родителям и законным представителям об ответственности. Цель организаторов – провокация, скандалы, беспорядки. Для них наши дети – объект политических манипуляций. Им нужны сакральные жертвы", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По ее словам, родителям необходимо объяснить своим детям "всю циничность и противозаконность призывов"."Мы, взрослые, можем и должны защитить наших детей и предостеречь от необдуманных поступков, которые могут стать причиной непоправимых последствий и отразиться на их будущем", - отмечает она.По словам Митяниной, самым маленьким участникам несогласованных акций, прошедших 23 января, 9 и 12 лет. Правоохранительным органам, по ее словам, приходилось задерживать их и доставлять в отделение до передачи родителям, чтобы с ними не случилось трагедии в толпе.Митянина также напомнила об опасности заражения коронавирусом при большом скоплении людей."Также напоминаю, что ситуация с COVID-19 хоть и вселяет осторожный оптимизм, но коронавирус по-прежнему опасен. Эксперты отмечают рост заболеваемости в Петербурге именно с субботы, с того дня, когда ангажированные толпы людей вышли на улицы городов, не соблюдая мер безопасности", - написала она.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210130/tserkov-1595281151.html

https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595271899.html

https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html

новосибирск

санкт-петербург

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генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск, санкт-петербург, общество