https://ria.ru/20210130/penza-1595269366.html

Пензенский музей получил из США и Бразилии архив по истории русской армии

Пензенский музей получил из США и Бразилии архив по истории русской армии

Большой архив по истории русской армии и Белого движения передан из США и Бразилии в пензенский музей русской армии, сообщила в субботу пресс-служба Российского РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:00

2021-01-30T15:00

2021-01-30T15:00

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бразилия

сша

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САРАТОВ, 30 янв - РИА Новости. Большой архив по истории русской армии и Белого движения передан из США и Бразилии в пензенский музей русской армии, сообщила в субботу пресс-служба Российского военно-исторического общества."В пензенский музей русской армии при поддержке Российского военно-исторического общества передан большой архив по истории русской армии и Белого движения из США и Бразилии, включающий в себя большое количество книг, журналов, газет, документов, фотографий, писем, рукописей начала и середины ХХ века, написанные и издававшиеся в русском зарубежье", - говорится в сообщении.Уточняется, что для переправки бесценных артефактов руководителю музея Томасу Янчаускасу пришлось совершить поездку в США, и уже оттуда везти в Пензу несколько чемоданов с предметами, которые вскоре будут представлены на новой выставке, посвященной годовщине Русского исхода и окончания Гражданской войны 1917-1922 годов.По данным пресс-службы, среди переданных материалов - журналы "Военная быль", "Часовой", "Кадетская перекличка", книги, издававшиеся морскими собраниями и казачьими обществами, полковыми собраниями и ветеранскими организациями, машинописные листы, подписанные знаменитым автором-мемуаристом, казаком-джигитом Федором Ивановичем Елисеевым, документы известного хора донских казаков Сергея Жарова."В экспозиции музея появились неизвестные широкому читателю открытки, письма участников эвакуации из Крыма армии Врангеля в 1920 году, погоны, знаки отличия, награды, знаки об окончании училищ артиллеристов Дроздовской дивизии, юнкеров Сергиевского артиллерийского училища, данные о жизни уроженца Пензы офицера-корниловца и известного писателя Романа Борисовича Гуля", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201124/suvorov-1586104415.html

https://ria.ru/20200619/1573211986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, бразилия, сша