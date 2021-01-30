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Прилепин надеется на сотрудничество объединенной партии с КПРФ
Прилепин надеется на сотрудничество объединенной партии с КПРФ
Председатель партии "За правду" Захар Прилепин надеется на сотрудничество объединенной на базе "Справедливой России" партии с КПРФ в Госдуме в случае успеха на... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T09:12
2021-01-30T09:12
сергей миронов
госдума рф
захар прилепин
геннадий зюганов
политика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин надеется на сотрудничество объединенной на базе "Справедливой России" партии с КПРФ в Госдуме в случае успеха на парламентских выборах в 2021 году.В четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее лидер СР Сергей Миронов заявлял, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. В свою очередь лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя призыв к КПРФ присоединиться к новой партии, заявил, что пришивать костюм к рукаву не стоит."Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ) один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами... Я думаю, что все хорошо мы отладим - сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь", - сказал Прилепин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли новая партия объединять усилия с КПРФ в работе в Госдуме при попадании туда по итогам выборов.
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сергей миронов, госдума рф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика

Прилепин надеется на сотрудничество объединенной партии с КПРФ

09:12 30.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПисатель Захар Прилепин во время подписания манифеста партий "Справедливая Россия", "За Правду" и "Патриоты России" об объединении в Москве
Писатель Захар Прилепин во время подписания манифеста партий Справедливая Россия, За Правду и Патриоты России об объединении в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин надеется на сотрудничество объединенной на базе "Справедливой России" партии с КПРФ в Госдуме в случае успеха на парламентских выборах в 2021 году.
В четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее лидер СР Сергей Миронов заявлял, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. В свою очередь лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя призыв к КПРФ присоединиться к новой партии, заявил, что пришивать костюм к рукаву не стоит.
Основатель политической партии За правду, писатель Захар Прилепин на учредительном съезде партии в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 08:53
В состав объединенной на базе СР партии войдут и другие левые силы
"Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ) один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами... Я думаю, что все хорошо мы отладим - сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь", - сказал Прилепин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли новая партия объединять усилия с КПРФ в работе в Госдуме при попадании туда по итогам выборов.
 
Сергей МироновГосдума РФЗахар ПрилепинГеннадий ЗюгановПолитика
 
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