https://ria.ru/20210130/partiya-1595237795.html

Прилепин надеется на сотрудничество объединенной партии с КПРФ

Прилепин надеется на сотрудничество объединенной партии с КПРФ

Председатель партии "За правду" Захар Прилепин надеется на сотрудничество объединенной на базе "Справедливой России" партии с КПРФ в Госдуме в случае успеха на... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T09:12

2021-01-30T09:12

2021-01-30T09:12

сергей миронов

госдума рф

захар прилепин

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "За правду" Захар Прилепин надеется на сотрудничество объединенной на базе "Справедливой России" партии с КПРФ в Госдуме в случае успеха на парламентских выборах в 2021 году.В четверг состоялось подписание межпартийного манифеста об объединении "Справедливой России", "За правду" и "Патриотов России". Ранее лидер СР Сергей Миронов заявлял, что в будущем эсеры объединятся с КПРФ. В свою очередь лидер коммунистов Геннадий Зюганов, комментируя призыв к КПРФ присоединиться к новой партии, заявил, что пришивать костюм к рукаву не стоит."Задачи одни и те же, идеологический базис (с КПРФ) один и тот же, и мы друг друга многие знаем. У меня очень хорошие отношения со многими коммунистами... Я думаю, что все хорошо мы отладим - сотрудничество. И антинародные законы не пройдут теперь", - сказал Прилепин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, планирует ли новая партия объединять усилия с КПРФ в работе в Госдуме при попадании туда по итогам выборов.

https://ria.ru/20210130/partiya-1595236685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей миронов, госдума рф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика