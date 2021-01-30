https://ria.ru/20210130/parkovki-1595305992.html

В Москве 31 января ограничат парковку на нескольких улицах

В Москве 31 января ограничат парковку на нескольких улицах

В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает столичный ЦОДД. РИА Новости, 31.01.2021

2021-01-30T20:11

2021-01-30T20:11

2021-01-31T04:57

центр организации дорожного движения (цодд)

москва

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает столичный ЦОДД.Для парковки будут закрыты:"На этих улицах будут установлены запрещающие знаки", — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.В связи с призывами к несогласованным акциям 31 января в Москве также на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов, закроют ряд магазинов и кафе, запретят продажу алкоголя.Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии коронавируса действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Как подчеркнул Владимир Путин, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/aktsii-1595271733.html

https://ria.ru/20210130/magaziny-1595295411.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр организации дорожного движения (цодд), москва