Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/parkovki-1595305992.html
В Москве 31 января ограничат парковку на нескольких улицах
В Москве 31 января ограничат парковку на нескольких улицах
В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает столичный ЦОДД. РИА Новости, 31.01.2021
2021-01-30T20:11
2021-01-31T04:57
центр организации дорожного движения (цодд)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/150946/59/1509465935_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17a0402bbfa544b928eaf8af7c0c9376.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает столичный ЦОДД.Для парковки будут закрыты:"На этих улицах будут установлены запрещающие знаки", — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.В связи с призывами к несогласованным акциям 31 января в Москве также на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов, закроют ряд магазинов и кафе, запретят продажу алкоголя.Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, &lt;…&gt; а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии коронавируса действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Как подчеркнул Владимир Путин, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/aktsii-1595271733.html
https://ria.ru/20210130/magaziny-1595295411.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150946/59/1509465935_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b19dd738d923e6a6a158d4212d59a2df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр организации дорожного движения (цодд), москва

В Москве 31 января ограничат парковку на нескольких улицах

20:11 30.01.2021 (обновлено: 04:57 31.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационно-указательный знак "Парковка" и знаки дополнительной информации "Способ постановки транспортного средства на стоянку" и "Инвалиды" в Москве
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку и Инвалиды в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. В воскресенье в центре Москвы по требованию полиции нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных в центре города, сообщает столичный ЦОДД.
Для парковки будут закрыты:
  • улица Моховая;
  • улица Охотный Ряд;
  • Театральный проезд;
  • Новая площадь;
  • Китайгородский проезд;
  • Москворецкая и Кремлевская набережные.
"На этих улицах будут установлены запрещающие знаки", — говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.
В связи с призывами к несогласованным акциям 31 января в Москве также на вход и выход закроют станции метро "Александровский сад", "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий Мост", "Лубянка", "Китай-город". Кроме того, в центре столицы ограничат передвижение пешеходов, закроют ряд магазинов и кафе, запретят продажу алкоголя.
Несогласованные протестные акции уже проходили 23 января в разных городах России. Они обернулись столкновениями с силовиками, задержаниями и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 15:38
Есть риск провокаций. МВД призвало россиян отказаться от участия в акциях
В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. В соответствии со статьей 212 УК России, за организацию беспорядков, "сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, <…> а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти", нарушители могут попасть в тюрьму на срок от восьми до 15 лет. В свою очередь, за участие в массовых беспорядках предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.
В МВД подчеркнули, что в ряде регионов из-за пандемии коронавируса действует особый режим, его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. В ведомстве призвали воздержаться от участия в несогласованных акциях.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к выступлениям призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Как подчеркнул Владимир Путин, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Сотрудник полиции и люди на Манежной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 18:49
Власти Москвы прокомментировали закрытие магазинов и кафе во время акций
 
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния