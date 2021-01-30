https://ria.ru/20210130/pantsir-1595252036.html

Похищенный американцами российский "Панцирь" вывезут в США

Похищенный американцами российский "Панцирь" вывезут в США

Похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства хотят транспортировать на базу американских ВВС... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:55

2021-01-30T11:55

2021-01-30T16:35

россия

халифа хафтар

панцирь-с1

нато

ливия

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/16/1577588535_0:17:3302:1874_1920x0_80_0_0_1ab85605310a689212b0cca455fbaf6d.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства хотят транспортировать на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.По данным журнала, на территории базы находится Национальный центр воздушно-космической разведки США, специализирующийся в том числе на изучении образцов зарубежной военной техники. СМИ допускает, что там "Панцирь" демонтируют и перестроят с целью исследования принципов его работы.Ранее британская газета Times опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1": после этого его секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. Как утверждали авторы материала, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. Отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты якобы сначала приобрели ЗРК у России, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару.

https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html

россия

ливия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, халифа хафтар, панцирь-с1, нато, ливия, сша, в мире