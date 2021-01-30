https://ria.ru/20210130/pantsir-1595252036.html
Похищенный американцами российский "Панцирь" вывезут в США
Похищенный американцами российский "Панцирь" вывезут в США
Похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства хотят транспортировать на базу американских ВВС... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:55
2021-01-30T11:55
2021-01-30T16:35
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халифа хафтар
панцирь-с1
нато
ливия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Похищенный в Ливии зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" российского производства хотят транспортировать на базу американских ВВС Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом сообщило издание Popular Mechanics.По данным журнала, на территории базы находится Национальный центр воздушно-космической разведки США, специализирующийся в том числе на изучении образцов зарубежной военной техники. СМИ допускает, что там "Панцирь" демонтируют и перестроят с целью исследования принципов его работы.Ранее британская газета Times опубликовала статью, согласно которой в прошлом году в Ливии на поле боя был захвачен купленный ОАЭ российский самоходный зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С1": после этого его секретно доставили на авиабазу НАТО в Германии. Как утверждали авторы материала, для транспортировки ЗРК на авиабазу Рамштайн в аэропорт Зувара прибыл спецотряд на американском военно-транспортном самолете C-17 Globemaster. Отмечается, что Объединенные Арабские Эмираты якобы сначала приобрели ЗРК у России, а затем его направили в Ливию для поддержки сил, верных маршалу Халифе Хафтару.
https://ria.ru/20210129/pantsir-1595197104.html
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россия, халифа хафтар, панцирь-с1, нато, ливия, сша, в мире