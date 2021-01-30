https://ria.ru/20210130/otravlenie-1595298574.html

Американские военные отравились антифризом

Американские военные отравились антифризом

На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T19:19

2021-01-30T19:19

2021-01-30T22:33

сша

техас

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576534098_0:190:3130:1951_1920x0_80_0_0_fcf04f37ef8f121613f5261a1ee3d8cf.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал CBS4. Инцидент произошел в четверг, 28 января, в последний день десятидневных учений. Ранее со ссылкой на заявление базы сообщалось, что военнослужащие пострадали, приняв некое "неизвестное вещество".Как заявила представитель первой бронетанковой дивизии подполковник Элли Пэйн, солдаты отравились этиленгликолем. Она подчеркнула, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей или во время учений.Ведется расследование.

https://ria.ru/20200514/1571408883.html

сша

техас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, техас, в мире