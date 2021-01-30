https://ria.ru/20210130/otravlenie-1595298574.html
Американские военные отравились антифризом
Американские военные отравились антифризом
На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T19:19
2021-01-30T19:19
2021-01-30T22:33
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. На американской военной базе Форт-Блисс в Техасе 11 военнослужащих пострадали после употребления антифриза, который они приняли за алкоголь, передает телеканал CBS4. Инцидент произошел в четверг, 28 января, в последний день десятидневных учений. Ранее со ссылкой на заявление базы сообщалось, что военнослужащие пострадали, приняв некое "неизвестное вещество".Как заявила представитель первой бронетанковой дивизии подполковник Элли Пэйн, солдаты отравились этиленгликолем. Она подчеркнула, что военнослужащим запрещено употреблять алкоголь при исполнении служебных обязанностей или во время учений.Ведется расследование.
https://ria.ru/20200514/1571408883.html
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