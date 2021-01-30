https://ria.ru/20210130/otchislenie-1595316802.html

В Башкирии оценили идею об отчислении митингующих студентов

В Башкирии оценили идею об отчислении митингующих студентов

Депутаты башкирского парламента вряд ли поддержат законопроект об отчислении из вузов студентов, получивших административное наказание за участие в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T22:06

2021-01-30T22:06

2021-01-30T22:06

константин толкачев

республика башкортостан

генеральная прокуратура рф

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УФА, 30 янв - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента вряд ли поддержат законопроект об отчислении из вузов студентов, получивших административное наказание за участие в несогласованных митингах, прокомментировал РИА Новости спикер госсобрания-курултая Башкирии Константин Толкачев данную инициативу.Ранее ряд местных СМИ сообщил, что по инициативе башкирского депутата Владимира Нагорного в регионе могут принять закон о снижении оценок студентам и школьникам за участие в несогласованных акциях. Сообщалось, что якобы у школьников будут снижены рейтинги при сдаче государственных экзаменов и их могут не принять в высшее учебное заведение.После этого глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал идею депутата, назвав ее "бессмысленной и вредной". Сам Нагорный сообщил в Instagram, что закон касается только студентов вузов и техникумов, и речь идёт об их отчислении из учебных заведений, если они будут иметь административное наказание за участие в несогласованных акциях."Высказанная коллегой идея законопроектом так и не стала. У депутатов нередко возникают довольно экзотические предложения, однако далеко не все из них доходят до рассмотрения в госсобрании, так как необходимо пройти достаточно серьезные подготовительные процедуры. Этот фильтр позволяет отсеивать большую часть бесперспективных и вредных предложений уже на стадии внесения законопроекта", - сказал РИА Новости Толкачев.Он отметил, что даже после внесения проекта в парламент, документ проходит ряд экспертиз, согласований с прокуратурой, другими органами власти, обсуждения на комитетах."Я думаю, что каждый человек в жизни совершает поступки, о которых впоследствии сожалеет. Где-то делает это под воздействием эмоций, поступает необдуманно или проявляет слабость... Поэтому такая жесткая реакция, как исключение из вуза с "волчьим билетом", представляется чрезмерной и вряд ли будет поддержана другими депутатами", - пояснил агентству спикер парламента Башкирии.Ранее, 23 января, на несогласованной акции были задержаны более 20 школьников.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210130/otchislenie-1595277988.html

https://ria.ru/20210127/gitler-1594838015.html

https://ria.ru/20210130/zaderzhaniya-1595269247.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

константин толкачев, республика башкортостан, генеральная прокуратура рф