Трех студентов астраханского вуза отчислили за участие в незаконной акции
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтобусы с сотрудниками полиции перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Трое студентов были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ) после несогласованной акции 23 января, сообщил ректор вуза Константин Маркелов.
"Уважаемые студенты АГУ! Хочу обратиться к вам и как ректор, и как просто человек. Вы знаете, что после событий 23 января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов", - написал он в группе "Прямая линия с ректором АГУ" в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что подписывал эти приказы "с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас". "Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться", - добавил ректор.
Маркелов призвал сто раз подумать, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить еще какие-то противоправные действия. "В толпе могут быть провокаторы и последствия могут быть очень печальными", - пояснил он, добавив, что выражать свое мнение нужно исключительно законными способами.
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".