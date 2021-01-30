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Трех студентов астраханского вуза отчислили за участие в незаконной акции
Трех студентов астраханского вуза отчислили за участие в незаконной акции
Трое студентов были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ) после несогласованной акции 23 января, сообщил ректор вуза Константин... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:24
2021-01-30T16:24
константин маркелов
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
владимир путин
новосибирск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Трое студентов были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ) после несогласованной акции 23 января, сообщил ректор вуза Константин Маркелов."Уважаемые студенты АГУ! Хочу обратиться к вам и как ректор, и как просто человек. Вы знаете, что после событий 23 января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов", - написал он в группе "Прямая линия с ректором АГУ" в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что подписывал эти приказы "с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас". "Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться", - добавил ректор.Маркелов призвал сто раз подумать, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить еще какие-то противоправные действия. "В толпе могут быть провокаторы и последствия могут быть очень печальными", - пояснил он, добавив, что выражать свое мнение нужно исключительно законными способами.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/aktsii-1595271733.html
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константин маркелов, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск

Трех студентов астраханского вуза отчислили за участие в незаконной акции

16:24 30.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтобусы с сотрудниками полиции перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального
Автобусы с сотрудниками полиции перед началом несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 янв - РИА Новости. Трое студентов были отчислены из Астраханского государственного университета (АГУ) после несогласованной акции 23 января, сообщил ректор вуза Константин Маркелов.
"Уважаемые студенты АГУ! Хочу обратиться к вам и как ректор, и как просто человек. Вы знаете, что после событий 23 января несколько студентов нашего университета были наказаны в административном порядке и руководство университета, совместно со студенческим самоуправлением, были вынуждены принять решение об отчислении троих студентов", - написал он в группе "Прямая линия с ректором АГУ" в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что подписывал эти приказы "с болью в сердце, потому что переживаю за каждого и каждую из вас". "Но закон есть закон. По правилам внутреннего распорядка мы были обязаны с ними попрощаться", - добавил ректор.
Маркелов призвал сто раз подумать, когда вас зовут принять участие в несанкционированных митингах, шествиях или совершить еще какие-то противоправные действия. "В толпе могут быть провокаторы и последствия могут быть очень печальными", - пояснил он, добавив, что выражать свое мнение нужно исключительно законными способами.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального идут по Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 15:38
Есть риск провокаций. МВД призвало россиян отказаться от участия в акциях
В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 17:44
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Константин МаркеловГенеральная прокуратура РФДмитрий ПесковВладимир ПутинНовосибирск
 
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