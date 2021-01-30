https://ria.ru/20210130/ogon-1595274280.html

Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"

Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"

Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T15:53

2021-01-30T15:53

2021-01-30T16:20

госдума рф

общество

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka.Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи."В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201222/zapret-1590353138.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, общество