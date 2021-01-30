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Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"
Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"
Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:53
2021-01-30T16:20
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka.Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи."В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.
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госдума рф, общество

Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"

15:53 30.01.2021 (обновлено: 16:20 30.01.2021)
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka.
Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи.
"В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.
Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.
Стоп-кадр реалити-шоу Дом-2 - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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"Коммунисты России" попросили запретить телепрограммы, похожие на "Дом-2"
 
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