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Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"
Бизнесмен попросил Госдуму запретить эмодзи "огонь"
Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T15:53
2021-01-30T15:53
2021-01-30T16:20
госдума рф
общество
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм-канал Readovka.Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи."В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.
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госдума рф, общество
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Российский бизнесмен Антон Оника направил в Госдуму предложение запретить в социальных сетях эмодзи с изображением огня, сообщает телеграм
-канал Readovka.
Как отмечается, автор обращения возглавляет компанию, занимающуюся противопожарной безопасностью. По его мнению, использование этого символа, как и одобрительного выражения "огонь" и "жжем", формирует легкомысленное отношение к обращению с огнем и ведет к развитию пиромании у молодежи.
"В результате этой порочной практики и вседозволенности огонь превращается в глазах несознательных подростков в нечто прекрасное, в некое подобие комплимента. Хотя вместо этого должен вызывать ужас и страх", — говорится в письме.
Оника выразил уверенность в том, что благодаря запрету эмодзи "огонь" и его словесным аналогам можно "спасти миллионы жизней" и сэкономить десятки миллиардов рублей.