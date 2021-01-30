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ОАЭ определили категории иностранцев, имеющих право на гражданство
ОАЭ определили категории иностранцев, имеющих право на гражданство
Власти ОАЭ приняли поправки в закон, позволяющие получить гражданство некоторым категориям иностранцев. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:56
2021-01-30T11:56
2021-01-30T17:47
оаэ
в мире
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БЕЙРУТ, 30 янв — РИА Новости. Власти ОАЭ приняли поправки в закон, позволяющие получить гражданство некоторым категориям иностранцев."По указаниям президента страны мы приняли сегодня поправки в закон, позволяющие получить гражданство и паспорт ОАЭ инвесторам, талантливым специалистам, ученым, врачам, инженерам и творческим людям", — приводит в Twitter слова премьер-министра ОАЭ шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума эмиратское агентство WAM.Согласно публикации агентства, заявления претендующих на гражданство будут рассматриваться правительством и местными управлениями исполнительной власти. Для каждой категории определены конкретные критерии.Новый закон ОАЭ не подразумевает отказ от уже имеющегося гражданства.
https://ria.ru/20201217/oae-1589705735.html
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