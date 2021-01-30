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Шредер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток — 2"
Шредер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:02
2021-01-30T16:38
россия
nord stream 2 ag
северный поток — 2
герхард шредер
германия
сша
экономика
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Северный поток — 2" нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.Он отметил, что Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать. По его словам, американское фрекинговое топливо уступает российскому в экологичности, цене и качестве.Экс-канцлер объяснил, что строящийся газопровод — инвестиция в будущее, которая обеспечивает энергетическую безопасность последующих поколений."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на газопровод. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В середине января под рестрикции попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи "Фортуны" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
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россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, герхард шредер, германия, сша, экономика

Шредер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток — 2"

16:02 30.01.2021 (обновлено: 16:38 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту немецкого города Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Северный поток — 2" нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.
Он отметил, что Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать. По его словам, американское фрекинговое топливо уступает российскому в экологичности, цене и качестве.

"Если мы остановим строительство, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", — сказал он.

Экс-канцлер объяснил, что строящийся газопровод — инвестиция в будущее, которая обеспечивает энергетическую безопасность последующих поколений.

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на газопровод. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В середине января под рестрикции попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".
В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи "Фортуны" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
РоссияNord Stream 2 AGСеверный поток — 2Герхард ШредерГерманияСШАЭкономика
 
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