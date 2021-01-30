https://ria.ru/20210130/nordstream-1595275424.html

Шредер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток — 2"

Шредер объяснил, для чего Германии нужен "Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T16:02

2021-01-30T16:02

2021-01-30T16:38

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

герхард шредер

германия

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593098218_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b2866bc50392483cab0418b5f7ce22c.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. "Северный поток — 2" нужен ФРГ для обеспечения энергетической безопасности, заявил в интервью Rheinische Post экс-канцлер Германии, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шредер.Он отметил, что Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать. По его словам, американское фрекинговое топливо уступает российскому в экологичности, цене и качестве.Экс-канцлер объяснил, что строящийся газопровод — инвестиция в будущее, которая обеспечивает энергетическую безопасность последующих поколений."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и страны Балтии. Вашингтон неоднократно накладывал ограничения на газопровод. Санкции против "Северного потока — 2" включены среди прочего в оборонный бюджет США, теперь они распространяются на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также модернизации судов-укладчиков. Из-за этого норвежская компания DNV GL, датская консалтинговая фирма Rambøll и швейцарская Zurich Insurance Group заявили о выходе из проекта. В середине января под рестрикции попали судно-трубоукладчик "Фортуна", участвующее в завершении строительства "Северного потока — 2", и владеющая им компания "КВТ-Рус".В декабре оператор Nord Stream 2 AG при помощи "Фортуны" уложил один из двух недостроенных участков магистрали — в водах Германии. Из общей протяженности двух ниток в 2460 километров для завершения проекта остается проложить около 148 километров труб: 120 километров в датских водах и 28 — в немецких. Копенгаген уже согласовал возможность дальнейшей прокладки труб при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что проект преследует сугубо экономические цели и отвечает интересам европейских стран.

https://ria.ru/20210129/potok-1595205159.html

россия

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, герхард шредер, германия, сша, экономика