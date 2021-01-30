https://ria.ru/20210130/navalnyy-1595310710.html

Адвокат координатора штаба Навального заявил о давлении на него

Адвокат координатора штаба Навального заявил о давлении на него

Адвокат Александр Караваев, представляющий интересы координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил РИА Новости, что видео с призывом... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T20:57

2021-01-30T20:57

2021-01-30T21:32

алексей навальный

нижний новгород

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

владимир путин

новосибирск

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Адвокат Александр Караваев, представляющий интересы координатора штаба Навального в Нижнем Новгороде Романа Трегубова, заявил РИА Новости, что видео с призывом не ходить на несогласованные акции было записано под давлением, в связи с чем защитник намерен написать обращение в прокуратуру и Следственный комитет.В опубликованной ранее видеозаписи Трегубов говорит, что отказывается от своих полномочий "потому что не согласен с политикой штаба Навального выводить людей на несогласованные шествия", и призывает "соблюдать закон и порядок и не выходить на несогласованные акции". Трегубов 29 января был арестован на пять суток за организацию несогласованной акции 31 января."Со слов Романа мне известно, что это видео записано под давлением", - сказал Караваев, добавив, что навестил Трегубова в спецприемнике, где тот рассказал ему об обстоятельствах записи обращения.По словам адвоката, Трегубова "пугали, провоцировали", поэтому "пришлось это обращение опубликовать".В этой связи адвокат заявил, что будет "писать на имя начальника Следственного комитета и в прокуратуру". По словам Караваева, Роман "боится за свою жизнь и здоровье и под давлением может подписать что угодно".Комментарием правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Ранее штаб Навального в Нижнем Новгороде заявил о планах провести в центре города 31 января шествие в его поддержку. В центре Нижнего Новгорода 23 января уже состоялась несогласованная акция, участие в которой, по данным городской администрации, приняли 1,5 тысячи человек. Ранее объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона сообщила, что 29 января Трегубов был арестован на пять суток за организацию несогласованной акции 31 января.В российских городах 23 января уже проходили несогласованные митинги, обернувшиеся столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел, в том числе об угрозе массового заражения COVID-19. В преддверии акций 31 января Генпрокуратура и МВД напомнили и про статью УК о массовых беспорядках (до 15 лет колонии). Пока она в делах не фигурирует за исключением Новосибирска, где по ней предъявили обвинение, но не за организацию или участие, а только призывы к погромам. В МВД напомнили про особый режим в ряде регионов из-за пандемии - его нарушение может повлечь как административную, так и уголовную ответственность. Также МВД призвало воздержаться от участия в несогласованных акциях, отметив, что "в создавшихся условиях возрастает риск провокаций со стороны их организаторов и активных участников, направленных на нарушение общественного порядка". В ведомстве подчеркнули, что сделают все необходимое для обеспечения общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210129/navalnyy-1595183446.html

https://ria.ru/20210130/nepovinovenie-1595224504.html

https://ria.ru/20210130/moskalkova-1595290445.html

нижний новгород

новосибирск

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“Я за закон и порядок” – координатор штаба Навального отказался от должности “Я за закон и порядок” – координатор штаба Навального отказался от должности 2021-01-30T20:57 true PT0M36S

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алексей навальный, нижний новгород, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, владимир путин, новосибирск