https://ria.ru/20210130/myasnikov-1595307787.html
Мясников предупредил об опасности БАДов
Мясников предупредил об опасности БАДов
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности некоторых видов БАДов. РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:29
2021-01-30T20:29
2021-01-30T22:03
александр мясников (врач)
здоровье
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности некоторых видов БАДов. По словам медика, некоторые биологически активные добавки содержат гормоны и даже запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали мощное наркотическое вещество.Другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.Врач уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.Мясников призвал быть внимательными с биологически активными добавками.
https://ria.ru/20210129/pandemiya-1595178151.html
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александр мясников (врач), здоровье
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости
. Врач и телеведущий Александр Мясников
рассказал в эфире телеканала "Россия 1"
об опасности некоторых видов БАДов.
По словам медика, некоторые биологически активные добавки содержат гормоны и даже запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали мощное наркотическое вещество.
"Хорошо, что он обратил внимание. <…> Все могло кончиться нарушением мозгового кровообращения или инфарктом", — сказал Мясников.
Другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.
Врач уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.
Мясников призвал быть внимательными с биологически активными добавками.