https://ria.ru/20210130/myasnikov-1595307787.html

Мясников предупредил об опасности БАДов

Мясников предупредил об опасности БАДов

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности некоторых видов БАДов. РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T20:29

2021-01-30T20:29

2021-01-30T22:03

александр мясников (врач)

здоровье

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности некоторых видов БАДов. По словам медика, некоторые биологически активные добавки содержат гормоны и даже запрещенные вещества. Он рассказал о своем знакомом, который пытался похудеть с помощью таких таблеток, но чувствовал, что с ними что-то не так. В результате лабораторной экспертизы выяснилось, что БАДы содержали мощное наркотическое вещество.Другой его знакомый рассказал о БАДах, которые принимал для улучшения потенции. Он был доволен эффектом от капсул, но жаловался на побочный эффект в виде желтых кругов перед глазами. Лабораторный анализ показал наличие в них лекарства от эректильной дисфункции, которое в сочетании с принятым нитроглицерином может быть смертельно опасным.Врач уточнил, что очень часто в БАДах находят гормоны щитовидной железы, соли тяжелых металлов и обезболивающие.Мясников призвал быть внимательными с биологически активными добавками.

https://ria.ru/20210129/pandemiya-1595178151.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье