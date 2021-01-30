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Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
Восточная часть России и ее жители имеют "монгольские черты", такое мнение высказал в блоге на портале Sina путешественник из Китая, проехавший по... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T04:33
2021-01-30T04:33
транссибирская магистраль
москва
китай
хабаровск
владивосток
иркутск
монголия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восточная часть России и ее жители имеют "монгольские черты", такое мнение высказал в блоге на портале Sina путешественник из Китая, проехавший по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы.По словам туриста, "монгольские черты" от Владивостока до Иркутска имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят между этими городами. Единственное, что заставляет людей чувствовать, что они все еще в России, — это русский язык, отмечает блогер.По словам путешественника, путь от Владивостока до Москвы занимает 146 часов. "Средняя скорость этого поезда составляет около 90 километров в час, что не так быстро, как у обычного китайского экспресса. Русские ни о чем не переживают, жизнь здесь очень неторопливая!", - замечает он.Ранее впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали поделился испанский журналист Хавьер Аргельо. Он проехал на поезде восемь тысяч километров из Москвы до Пекина, посетив три страны: Россию, Монголию и Китай. Наибольшее впечатление на путешественника произвели сибирские просторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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транссибирская магистраль, москва, китай, хабаровск, владивосток, иркутск, монголия

Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"

04:33 30.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкЖелезнодорожная станция Чита-2
Железнодорожная станция Чита-2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восточная часть России и ее жители имеют "монгольские черты", такое мнение высказал в блоге на портале Sina путешественник из Китая, проехавший по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы.
По словам туриста, "монгольские черты" от Владивостока до Иркутска имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят между этими городами. Единственное, что заставляет людей чувствовать, что они все еще в России, — это русский язык, отмечает блогер.
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Испанский журналист рассказал о "бесконечном" путешествии по Транссибу
По словам путешественника, путь от Владивостока до Москвы занимает 146 часов. "Средняя скорость этого поезда составляет около 90 километров в час, что не так быстро, как у обычного китайского экспресса. Русские ни о чем не переживают, жизнь здесь очень неторопливая!", - замечает он.
Ранее впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали поделился испанский журналист Хавьер Аргельо. Он проехал на поезде восемь тысяч километров из Москвы до Пекина, посетив три страны: Россию, Монголию и Китай. Наибольшее впечатление на путешественника произвели сибирские просторы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Транссибирская магистральМоскваКитайХабаровскВладивостокИркутскМонголия
 
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