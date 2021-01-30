https://ria.ru/20210130/mongoliya-1595230506.html

Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"

Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"

Восточная часть России и ее жители имеют "монгольские черты", такое мнение высказал в блоге на портале Sina путешественник из Китая, проехавший по... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T04:33

2021-01-30T04:33

2021-01-30T04:33

транссибирская магистраль

москва

китай

хабаровск

владивосток

иркутск

монголия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Восточная часть России и ее жители имеют "монгольские черты", такое мнение высказал в блоге на портале Sina путешественник из Китая, проехавший по Транссибирской магистрали от Владивостока до Москвы.По словам туриста, "монгольские черты" от Владивостока до Иркутска имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят между этими городами. Единственное, что заставляет людей чувствовать, что они все еще в России, — это русский язык, отмечает блогер.По словам путешественника, путь от Владивостока до Москвы занимает 146 часов. "Средняя скорость этого поезда составляет около 90 километров в час, что не так быстро, как у обычного китайского экспресса. Русские ни о чем не переживают, жизнь здесь очень неторопливая!", - замечает он.Ранее впечатлениями от путешествия по Транссибирской магистрали поделился испанский журналист Хавьер Аргельо. Он проехал на поезде восемь тысяч километров из Москвы до Пекина, посетив три страны: Россию, Монголию и Китай. Наибольшее впечатление на путешественника произвели сибирские просторы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20200920/transsib-1577498652.html

москва

китай

хабаровск

владивосток

иркутск

монголия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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