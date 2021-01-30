https://ria.ru/20210130/moda-1595109028.html

"Корсет Халка" и елецкое кружево: как прошла Неделя моды в Париже

"Корсет Халка" и елецкое кружево: как прошла Неделя моды в Париже

В Париже закончилась Неделя высокой моды. Проходила она онлайн, и в первый ряд, где обычно сидят главные фешен-критики и блогеры, мог попасть любой желающий. О... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:09

christian dior

мода

культура

новости культуры

chanel

lanvin

альбер эльбаз

наоми кэмпбелл

деми мур (деметрия гайнс)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594954375_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_815f5c42fe473ed8c0e237d62ab86b4d.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ольга Распопова. В Париже закончилась Неделя высокой моды. Проходила она онлайн, и в первый ряд, где обычно сидят главные фешен-критики и блогеры, мог попасть любой желающий. О том, как одни дизайнеры уходят в сюрреализм, предлагая "корсеты Халка", или в высокие технологии, а другие, напротив, увлекаются традиционными ремеслами, — в материале РИА Новости.Ulyana SergeenkoСвою первую коллекцию на Неделе высокой моды в Париже Ульяна Сергеенко показала еще в 2012-м. Тогда журналисты и критики писали о "триумфе русского стиля и традиций". В этот раз дизайнер обращается сразу к пяти российским промыслам: елецкому кружеву, ростовской финифти, гусевскому хрусталю, кадомскому венизу и крестецкой строчке. Они украсили вечерние платья, корсеты, жакеты с широкими плечами и изящные клатчи.Цифры впечатляют: на создание одного платья ушло 566 часов, другое, связанное вручную, потребовало три с половиной килограмма бисера. Для хрустальных вставок на пуговицах мастера специально разбивали выдутые вазы, а потом эти осколки покрывали алмазным напылением.Коллекция навеяна иллюстрациями и графикой художника Романа Тыртова, более известного как Эрте, и образом легенды немого кино актрисы Веры Холодной. Кроме того, в мудборде дизайнера — станция метро "Аэропорт".SchiaparelliДэниел Росберри создает для модного дома уже третью коллекцию и с каждым разом становится все смелее. Впрочем, это как раз в духе основательницы дома, бунтарки Эльзы Скиапарелли, которую считали главной соперницей Коко Шанель.Отправиться на светский раут дизайнер предлагает, например, в платье-серьгах, которое крепится прямо к мочкам ушей. Или в "мускулистом" корсете: его, кстати, уже "выгуливала" на Рождество Ким Кардашьян. Правда, тогда подписчики выговаривали ей, что вместо изящных женственных форм она показывает "кубики, как у Халка". Дополнить такой сюрреалистический наряд можно массивными серьгами в виде огромных ушей или сумкой-замком.В общем, не зря эту марку так любит экстравагантная Леди Гага: в тотал-луке от Schiaparelli она исполняла гимн на инаугурации Байдена.Christian DiorНа этот раз коллекция посвящена картам Таро — колоде XV века, созданной для герцога Миланского. В общем, логично: основатель дома, Кристиан Диор, был человеком очень суеверным и прислушивался к советам ясновидящей — мадам Делаэ.Мария Грация Кьюри перед показом заявила: "В трудные минуты жизни хочется волшебства". С креативным директором Dior сложно не согласиться: действительно, интерес к эзотерике возрастает в непростые времена.Марка представила короткометражку, автором которой стал итальянский режиссер Маттео Гарроне. Девушка бродит по таинственному замку, встречая символических персонажей: Верховную Жрицу, Дьявола, Дурака, Повешенного, Мага и других."Архетипы Таро — система давняя. Но как точно она раскладывает нашу личность на части и подсказывает, где найти себя! Хорошо зная эту систему, можно читать других", — говорит интегративный психолог Милана Кузьмина. Она отмечает, что не зря у многих персонажей-Арканов наряды или в оттенках зеленого, или с цветочным принтом: это подчеркивает природную интуицию.Giambattista ValliВ фильме-презентации новой коллекции декорации предельно минималистичны: просто белый фон. Впрочем, другой для платьев, которые многие сравнивают с сахарной ватой и "зефирками", был бы явно лишним. На многослойные наряды ушли сотни метров тафты и тюля. Декор — страусиные перья, розы из ткани, аппликации из листьев.Впрочем, как раз такого верные поклонники творчества Джамбаттисты Валли и ждут. И его не смущают ехидные замечания, что эту красоту пока некуда носить, ведь светская жизнь уже почти год как замерла. Дизайнер парирует, что в очередь за новыми платьями уже выстроились покупатели из Китая и с Ближнего Востока, где ценят такую роскошь."От-кутюр — это объемы, — рассуждает он. Чтобы делать прет-а-порте, надо быть дизайнером. А чтобы создавать высокую моду — скульптором".ChanelНовая коллекция Вирджин Виар для Chanel вызвала бурные споры среди российских фешен-экспертов. "Chanel — это уже какая-то дурная бесконечность… Одежда та же, как пятнадцать, десять, пять лет назад. А мы все ждем перемен", — написала в телеграм-канале Front Fashion Ольга Михайловская. "Коллекция свежая, женственная, легкая, наконец пропали архаичные, тяжеловесные пропорции", — считает Катя Федорова из Good morning, Karl.И если на прошлый показ, который прошел в декабре, позвали одну Кристен Стюарт, то в этот раз за дефиле в Гран Пале наблюдали Пенелопа Крус, Марион Котийяр, Ванесса Паради и Лили-Роуз Депп.Декорации по сравнению с тем, что обычно устраивает Chanel (айсберги, космические корабли, горнолыжный курорт в миниатюре), были очень скромными: казалось, что гости просто собрались в саду.Модели постепенно присоединялись к зрителям, занимая пустые золотые стулья в зале, под конец шоу на белой лошади выехала невеста в длинном белом платье.Giorgio Armani Prive"Хотя сейчас многие вынуждены оставаться дома, это не значит, что нужно отказываться от красоты, ее поиски вечны", — заявил 86-летний Джорджо Армани. Он рассказал, что даже пандемия не стала для него поводом сокращать сотрудников: кутюрную команду из 60 человек дизайнер сохранил.В новой коллекции Giorgio Armani Prive — полупрозрачные длинные платья с кейпами, бархатные жакеты, украшенные бисером брючные костюмы.Показ снимали "дома", в миланском палаццо Орсини, на фоне величественных интерьеров с фресками XVIII века: в этом особняке расположились салон и кутюрное ателье бренда.FendiДебюта Кима Джонса в качестве дизайнера женской одежды очень ждали. Ведь до этого он создавал прекрасные мужские коллекции сначала для Louis Vuitton, а потом для Dior, где остается вот уже три года. Но с Fendi, видимо, что-то не задалось: даже те, кто не счел показ провальным, отзывались о нем весьма сдержанно.Все внимание было приковано не столько к одежде, сколько к моделям. В показе приняли участие Белла Хадид, Наоми Кэмпбелл, Кара Делевинь, Кейт Мосс с дочкой Лилой и Деми Мур. Последняя, как говорится, stole the show: после дефиле все только и делали, что обсуждали лицо 58-летней актрисы, изуродованное пластической операцией.А ведь Ким Джонс очень старался: модели блуждают по стеклянному лабиринту в форме букв-монограмм Fendi, и источником вдохновения для коллекции стал модернистский роман Вирджинии Вулф "Орландо". Дизайнер, кстати, считает себя равным Карлу Лагерфельду, который был креативным директором дома на протяжении 54 лет. По крайней мере, так говорят звезды: Джонс — астрологический близнец Лагерфельда, их натальные карты очень похожи.AZ FactoryА вот другой долгожданный дебют публику не разочаровал. Спустя шесть лет после ухода из Lanvin запустил собственный бренд Альбер Эльбаз.Для презентации коллекции AZ Factory сняли целый 25-минутный фильм, в котором спародирован формат традиционного телевизионного ток-шоу.Ставку дизайнер делает не на сложный декор или ручную работу, как обычно поступают в от-кутюр, а на технологии. Пожалуй, самая запоминающаяся вещь — кроссовки с острым, как у туфель, носом.Основа коллекции — платья из материала с 13 степенями эластичности: они не просто идеально сидят, но еще и обладают ортопедическим эффектом.Другое направление — switchwear, или образы-трансформеры, которые можно легко переделать из повседневных в вечерние и наоборот. "Ну, вы занимаетесь йогой, и вдруг — бум, и у вас случается важный zoom", — объясняет он.Видимо, после пандемии даже высокой моде, которая, казалось, никогда не уступит комфорту, пришлось сдаться. Что ж, в такое время живем.

https://ria.ru/20210121/inauguratsiya-1593982446.html

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

christian dior, мода, новости культуры, chanel, lanvin, альбер эльбаз, наоми кэмпбелл, деми мур (деметрия гайнс), louis vuitton, париж