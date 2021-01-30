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Космонавт рассказал об особенностях заживления ран на МКС

Космонавт рассказал об особенностях заживления ран на МКС

Раны на борту Международной космической станции (МКС) заживают быстрее, чем на Земле, это связано с небольшим количеством бактерий и постоянным очищением... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T14:43

2021-01-30T14:43

2021-01-30T20:25

наука

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Раны на борту Международной космической станции (МКС) заживают быстрее, чем на Земле, это связано с небольшим количеством бактерий и постоянным очищением воздуха, сказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков."На мой субъективный взгляд, раны здесь заживают быстрее. Возможно, причиной тому — отсутствие большого количества и разнообразия бактерий, постоянно очищаемый и осушаемый воздух", — сказал он в видео, опубликованном в Twitter.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

земля

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука