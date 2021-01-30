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Космонавт рассказал об особенностях заживления ран на МКС
Космонавт рассказал об особенностях заживления ран на МКС
Раны на борту Международной космической станции (МКС) заживают быстрее, чем на Земле, это связано с небольшим количеством бактерий и постоянным очищением... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T14:43
2021-01-30T14:43
2021-01-30T20:25
наука
сергей кудь-сверчков
кэтлин рубинс
земля
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Раны на борту Международной космической станции (МКС) заживают быстрее, чем на Земле, это связано с небольшим количеством бактерий и постоянным очищением воздуха, сказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков."На мой субъективный взгляд, раны здесь заживают быстрее. Возможно, причиной тому — отсутствие большого количества и разнообразия бактерий, постоянно очищаемый и осушаемый воздух", — сказал он в видео, опубликованном в Twitter.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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РИА Новости
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РИА Новости
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука