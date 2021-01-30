https://ria.ru/20210130/miting-1595310087.html

В Тунисе митингующие забросали полицию бутылками и краской

В Тунисе митингующие забросали полицию бутылками и краской

Полиция Туниса блокировала в субботу шествие демонстрантов в столице, в ответ участники акции забросали стражей порядка шариками с краской и бутылками, передает РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T20:46

2021-01-30T20:46

2021-01-30T21:13

тунис (страна)

в мире

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ТУНИС, 30 янв - РИА Новости. Полиция Туниса блокировала в субботу шествие демонстрантов в столице, в ответ участники акции забросали стражей порядка шариками с краской и бутылками, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники полиции блокировали движение группе из около 300 демонстрантов на улице, ведущей с площади Хукук аль-Инсан на улицу Мохаммад Хамис.Участники акции выкрикивали лозунги с призывами отпустить на свободу задержанных ранее демонстрантов. Митингующим блокировали все подступы к зданию МВД.Протесты, в ходе которых демонстранты критикуют падение уровня жизни и требуют отставки правительства, начались в середине января в пяти провинциях Туниса. В ряде городов они сопровождались ожесточенными столкновениями между демонстрантами и силами безопасности с использованием слезоточивого газа, сообщалось о применении "коктейлей Молотова". В отдельных городах для охраны государственных учреждений введены армейские подразделения.Демонстрации в Тунисе совпали с десятой годовщиной "жасминовой революции", приведшей к смене власти в стране и спровоцировавшей "арабскую весну".

https://ria.ru/20210130/protesty-1595298478.html

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