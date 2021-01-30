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В Париже проходит митинг против законопроекта "О глобальной безопасности"
В Париже проходит митинг против законопроекта "О глобальной безопасности"
Новая акция протеста против ряда статей законопроекта "О глобальной безопасности" проходит в субботу на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T16:51
2021-01-30T17:41
франция
париж
в мире
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости, Людмила Орищенко. Новая акция протеста против ряда статей законопроекта "О глобальной безопасности" проходит в субботу на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.В этот раз формат мероприятия отличается от традиционного, шествия не запланировано. В разных местах площади звучит музыка, прибыл музыкальный коллектив барабанщиков. Неподалёку от них пританцовывала толпа молодых людей под другие композиции, доносящиеся из колонки. Кто-то из участников "вечеринки" принёс плакат: "Free party is not a crime" ("Свободная вечеринка - это не преступление").К проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов, анонсировав участие представителей ряда организаций и артистов.В коммюнике группы отмечается, что уже почти три месяца во Франции проходят манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", использования полицией беспилотников на акциях протеста и "запрета на съемку действий полиции" в ходе манифестаций.Со сцены начались выступления представителей разных организаций.Как заявил один из выступающих, критикуемый законопроект поступит на рассмотрение Сената (верхняя палата) в марте, и в документе, по его словам, по-прежнему сохраняется 24-я статья, ужесточающая правила распространения кадров с полицейскими во время их работы на манифестациях.Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября. Многие из манифестаций, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.Акции начались после принятия в первом чтении Нацсобранием Франции (нижняя палата парламента) законопроекта "О глобальной безопасности". В частности, 24-я статья документа предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций.В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю законопроекта, чтобы снять опасения журналистских профсоюзов.
https://ria.ru/20201214/slezy-1589144556.html
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353
60
Музыка, танцы и отличное настроение: парижане вышли на акцию протеста
В Париже продолжаются протесты против закона о глобальной безопасности. Но если раньше большинство манифестаций завершались столкновениями с полицией, то сегодня пока все мирно - на площади Республики музыка и танцы.
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60
франция, париж, в мире

В Париже проходит митинг против законопроекта "О глобальной безопасности"

16:51 30.01.2021 (обновлено: 17:41 30.01.2021)
 
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ПАРИЖ, 30 янв – РИА Новости, Людмила Орищенко. Новая акция протеста против ряда статей законопроекта "О глобальной безопасности" проходит в субботу на площади Республики в Париже, передает корреспондент РИА Новости.
В этот раз формат мероприятия отличается от традиционного, шествия не запланировано. В разных местах площади звучит музыка, прибыл музыкальный коллектив барабанщиков. Неподалёку от них пританцовывала толпа молодых людей под другие композиции, доносящиеся из колонки. Кто-то из участников "вечеринки" принёс плакат: "Free party is not a crime" ("Свободная вечеринка - это не преступление").
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К проведению акции призвала инициативная группа, в которую входят несколько журналистских профсоюзов, анонсировав участие представителей ряда организаций и артистов.
В коммюнике группы отмечается, что уже почти три месяца во Франции проходят манифестации против законопроекта "О глобальной безопасности", использования полицией беспилотников на акциях протеста и "запрета на съемку действий полиции" в ходе манифестаций.
Со сцены начались выступления представителей разных организаций.
Как заявил один из выступающих, критикуемый законопроект поступит на рассмотрение Сената (верхняя палата) в марте, и в документе, по его словам, по-прежнему сохраняется 24-я статья, ужесточающая правила распространения кадров с полицейскими во время их работы на манифестациях.
Многочисленные акции, участники которых выступают в защиту свободы прессы, проходят во Франции с ноября. Многие из манифестаций, в том числе в Париже, сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
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Акции начались после принятия в первом чтении Нацсобранием Франции (нижняя палата парламента) законопроекта "О глобальной безопасности". В частности, 24-я статья документа предусматривает наказание в виде года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского, жандарма во время исполнения служебных обязанностей "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". Против нее выступают журналистские профсоюзы, опасаясь, что введение этой нормы нанесет серьезный ущерб свободе слова, журналисты и граждане не смогут свободно фиксировать работу сотрудников правоохранительных органов во время манифестаций.
В правительстве неоднократно заверяли, что законопроект не запретит журналистам вести съемку правоохранителей.
В результате манифестаций, которые охватили всю страну, в нижней палате предложили переписать 24-ю законопроекта, чтобы снять опасения журналистских профсоюзов.
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