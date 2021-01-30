https://ria.ru/20210130/metro-1595307913.html
Дептранс рассказал, как изменится работа московского метро 31 января
Дептранс рассказал, как изменится работа московского метро 31 января
Станция "Арбатская" Филёвской линии метро Москвы по требованию полиции 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад",... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:29
2021-01-30T20:29
2021-01-30T20:30
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Станция "Арбатская" Филёвской линии метро Москвы по требованию полиции 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад", сообщается в Telegram-канале столичного департаменте транспорта."По требованию полиции станция "Арбатская" Филёвской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад". Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее", - говорится в сообщении.Ранее в ГУ МВД России по городу Москве сообщали, что в связи с планируемыми на воскресенье несогласованными мероприятиями в центре города, с 08.00 часов на вход и выход будут закрыты центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.В свою очередь, в столичном департаменте транспорта сообщили о том, что по требованию полиции так же с 08.00 поезда метро будут проезжать эти станции мимо.
https://ria.ru/20210130/parkovki-1595305992.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210130/moskva-1595297729.html
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