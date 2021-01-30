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Дептранс рассказал, как изменится работа московского метро 31 января
Дептранс рассказал, как изменится работа московского метро 31 января
Станция "Арбатская" Филёвской линии метро Москвы по требованию полиции 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад",... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T20:29
2021-01-30T20:30
россия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Станция "Арбатская" Филёвской линии метро Москвы по требованию полиции 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад", сообщается в Telegram-канале столичного департаменте транспорта."По требованию полиции станция "Арбатская" Филёвской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад". Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее", - говорится в сообщении.Ранее в ГУ МВД России по городу Москве сообщали, что в связи с планируемыми на воскресенье несогласованными мероприятиями в центре города, с 08.00 часов на вход и выход будут закрыты центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.В свою очередь, в столичном департаменте транспорта сообщили о том, что по требованию полиции так же с 08.00 поезда метро будут проезжать эти станции мимо.
https://ria.ru/20210130/parkovki-1595305992.html
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россия, москва, московский метрополитен

Дептранс рассказал, как изменится работа московского метро 31 января

20:29 30.01.2021 (обновлено: 20:30 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Станция "Арбатская" Филёвской линии метро Москвы по требованию полиции 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад", сообщается в Telegram-канале столичного департаменте транспорта.
"По требованию полиции станция "Арбатская" Филёвской линии 31 января временно будет конечной в связи с закрытием станции "Александровский сад". Будьте внимательны, планируйте маршруты заранее", - говорится в сообщении.
Информационно-указательный знак Парковка и знаки дополнительной информации Способ постановки транспортного средства на стоянку и Инвалиды в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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В Москве 31 января ограничат парковку на нескольких улицах
Ранее в ГУ МВД России по городу Москве сообщали, что в связи с планируемыми на воскресенье несогласованными мероприятиями в центре города, с 08.00 часов на вход и выход будут закрыты центральные станции московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город". Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции.
В свою очередь, в столичном департаменте транспорта сообщили о том, что по требованию полиции так же с 08.00 поезда метро будут проезжать эти станции мимо.
Сотрудники полиции в защитных масках на улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 19:12
Власти Москвы объяснили закрытие магазинов и кафе в центре 31 января
 
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