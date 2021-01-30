СЖР следит за ситуацией с задержанием главреда "Медиазоны"
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, юристы при необходимости готовы оказать помощь, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение участия в акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест на срок до 30 суток.
Вчера, 16:15Появились детали задержания главреда "Медиазоны"
Следим за ситуацией, и при необходимости наши юристы могут оказать помощь коллеге. Будем делать выводы, видимо, по итогам уже завтрашнего дня, потому что, видимо, что-то ожидается завтра. Сейчас пока пытаемся понять, за что, почему. Будем выходить на контакт с центральным аппаратом.