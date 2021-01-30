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СЖР следит за ситуацией с задержанием главреда "Медиазоны"
СЖР следит за ситуацией с задержанием главреда "Медиазоны"
Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, юристы при необходимости готовы оказать помощь,... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T18:31
2021-01-30T18:31
владимир соловьев (телеведущий)
сергей смирнов
происшествия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, юристы при необходимости готовы оказать помощь, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение участия в акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест на срок до 30 суток.
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владимир соловьев (телеведущий), сергей смирнов, происшествия

СЖР следит за ситуацией с задержанием главреда "Медиазоны"

18:31 30.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, юристы при необходимости готовы оказать помощь, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение участия в акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест на срок до 30 суток.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
Вчера, 16:15
Появились детали задержания главреда "Медиазоны"

Следим за ситуацией, и при необходимости наши юристы могут оказать помощь коллеге. Будем делать выводы, видимо, по итогам уже завтрашнего дня, потому что, видимо, что-то ожидается завтра. Сейчас пока пытаемся понять, за что, почему. Будем выходить на контакт с центральным аппаратом.

Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
глава СЖР
 
Владимир Соловьев (телеведущий)Сергей СмирновПроисшествия
 
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