https://ria.ru/20210130/mediazona-1595294017.html

СЖР следит за ситуацией с задержанием главреда "Медиазоны"

СЖР следит за ситуацией с задержанием главреда "Медиазоны"

Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, юристы при необходимости готовы оказать помощь,... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T18:31

2021-01-30T18:31

2021-01-30T18:31

владимир соловьев (телеведущий)

сергей смирнов

происшествия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Союз журналистов России следит за ситуацией с задержанием главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, юристы при необходимости готовы оказать помощь, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Ранее Смирнов сообщил РИА Новости, что его задержали, однако на вопрос о причинах ответил, что ему ничего не объяснили. В сообщении на сайте "Медиазоны" уточнялось, что журналиста задержали "якобы за участие в акции или призывы (к участию)". По данным "Медиазоны", Смирнова задержали в подъезде, когда он вышел гулять с сыном и отвезли в отдел полиции по Тверскому району. Как сообщил РИА Новости адвокат Алан Гамазов, журналисту вменяют повторное нарушение участия в акции - часть 8 статьи 20.2 КоАП, санкция которой предусматривает арест на срок до 30 суток.

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/proisshestviya-1595277307.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), сергей смирнов, происшествия