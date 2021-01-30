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МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
Спасатели напоминают о необходимости обходить места зданий, с которых возможно обрушение снега, наледи и сосулек; крупные снежные массы на крышах строений чаще... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T04:03
2021-01-30T04:56
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спасатели напоминают о необходимости обходить места зданий, с которых возможно обрушение снега, наледи и сосулек; крупные снежные массы на крышах строений чаще всего скапливается на восточной стороне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.Спасатели призвали быть внимательными и обходить места возможного обрушение снега, наледи и сосулек. В главке добавили, что особо опасными участками крыши являются водостоки."Именно там образуются сосульки, которые при ветреной погоде могут падать на землю", - говорится в сообщении.Спасатели добавили, при обнаружении на крыше многоквартирного дома снежных масс и сосулек, наледей на придворовых территориях и тротуарах, необходимо обратиться в управляющую компанию или обслуживающую организацию.В МЧС напомнили, что в зимний период осторожность важно проявлять и при передвижении по тротуарам: всегда существует риск поскользнуться на наледях.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"

04:03 30.01.2021 (обновлено: 04:56 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОчистка крыш от наледи в Москве
Очистка крыш от наледи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спасатели напоминают о необходимости обходить места зданий, с которых возможно обрушение снега, наледи и сосулек; крупные снежные массы на крышах строений чаще всего скапливается на восточной стороне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.
"Крупные снежные шапки чаще всего скапливаются на участках крыш с восточной (подветренной) стороны. Не рассчитанные на большую нагрузку крыши легких сооружений (беседки, веранды), могут деформироваться или обрушиться под тяжестью снега", - говорится в сообщении.
Спасатели призвали быть внимательными и обходить места возможного обрушение снега, наледи и сосулек. В главке добавили, что особо опасными участками крыши являются водостоки.
"Именно там образуются сосульки, которые при ветреной погоде могут падать на землю", - говорится в сообщении.
Спасатели добавили, при обнаружении на крыше многоквартирного дома снежных масс и сосулек, наледей на придворовых территориях и тротуарах, необходимо обратиться в управляющую компанию или обслуживающую организацию.
В МЧС напомнили, что в зимний период осторожность важно проявлять и при передвижении по тротуарам: всегда существует риск поскользнуться на наледях.
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