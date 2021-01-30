https://ria.ru/20210130/mchs-1595230277.html

МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"

МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"

Спасатели напоминают о необходимости обходить места зданий, с которых возможно обрушение снега, наледи и сосулек; крупные снежные массы на крышах строений чаще... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T04:03

2021-01-30T04:03

2021-01-30T04:56

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Спасатели напоминают о необходимости обходить места зданий, с которых возможно обрушение снега, наледи и сосулек; крупные снежные массы на крышах строений чаще всего скапливается на восточной стороне, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.Спасатели призвали быть внимательными и обходить места возможного обрушение снега, наледи и сосулек. В главке добавили, что особо опасными участками крыши являются водостоки."Именно там образуются сосульки, которые при ветреной погоде могут падать на землю", - говорится в сообщении.Спасатели добавили, при обнаружении на крыше многоквартирного дома снежных масс и сосулек, наледей на придворовых территориях и тротуарах, необходимо обратиться в управляющую компанию или обслуживающую организацию.В МЧС напомнили, что в зимний период осторожность важно проявлять и при передвижении по тротуарам: всегда существует риск поскользнуться на наледях.

https://ria.ru/20210112/sigarety-1592698848.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество