Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210130/maska-1595291610.html
В Британии вандалы пририсовали маску 70-метровому геоглифу
В Британии вандалы пририсовали маску 70-метровому геоглифу
Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование в связи с тем, что неизвестные пририсовали маску "Длинному человеку из Уилмингтона", известному... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T18:08
2021-01-30T18:08
англия
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595290788_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_816eb8c3d31d8e5e47b7112ae54a92fd.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование в связи с тем, что неизвестные пририсовали маску "Длинному человеку из Уилмингтона", известному геоглифу, расположенному на юге Англии, сообщает полиция."Во вторник, 26 января было обнаружено, что у всемирно известного "Длинного человека из Уилмингтона", 70-метровой фигуры, изначально вырезанной в меловых породах холма между Истборном и Льюисом, на лице нарисована маска", - говорится в заявлении полиции графства Сассекс.Полиция подчеркивает, что геоглиф охраняется законом за его историческое значение, "и это нанесение противозаконного ущерба является оскорблением для тех, кто работает над сохранением этого наследия". Представитель полиции Тома Картер назвал действия вандалов "неприемлемыми, несмотря на то, что ущерб мог быть совершен ради шутки или по какой другой причине".Геоглиф "Длинный человек из Уилмингтона" представляет собой силуэт человека, который держит в руках две длинные палки. Рисунок расположен недалеко от города Истборн, его высота составляет больше 70 метров. Ранее считалось, что он был создан в "железном веке" или в период неолита, но недавние исследования указывают на то, что возраст археологического объекта может составлять около 500 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210102/nlo-1591807091.html
англия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/1e/1595290788_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f8ab6401755296115dd904f491b97b10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
англия, великобритания

В Британии вандалы пририсовали маску 70-метровому геоглифу

18:08 30.01.2021
 
© REUTERS / Jeremy ChristeyГеоглиф "Длинный человек из Уилмингтона" с пририсованной маской
Геоглиф Длинный человек из Уилмингтона с пририсованной маской - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© REUTERS / Jeremy Christey
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правоохранительные органы Великобритании проводят расследование в связи с тем, что неизвестные пририсовали маску "Длинному человеку из Уилмингтона", известному геоглифу, расположенному на юге Англии, сообщает полиция.
"Во вторник, 26 января было обнаружено, что у всемирно известного "Длинного человека из Уилмингтона", 70-метровой фигуры, изначально вырезанной в меловых породах холма между Истборном и Льюисом, на лице нарисована маска", - говорится в заявлении полиции графства Сассекс.
Полиция подчеркивает, что геоглиф охраняется законом за его историческое значение, "и это нанесение противозаконного ущерба является оскорблением для тех, кто работает над сохранением этого наследия". Представитель полиции Тома Картер назвал действия вандалов "неприемлемыми, несмотря на то, что ущерб мог быть совершен ради шутки или по какой другой причине".
Геоглиф "Длинный человек из Уилмингтона" представляет собой силуэт человека, который держит в руках две длинные палки. Рисунок расположен недалеко от города Истборн, его высота составляет больше 70 метров. Ранее считалось, что он был создан в "железном веке" или в период неолита, но недавние исследования указывают на то, что возраст археологического объекта может составлять около 500 лет.
Таинственный монолит, обнаруженный в Румынии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 10:57
В Торонто нашли очередной загадочный монолит. Его уже повредили вандалы
 
АнглияВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Главком украинской армии подал в суд на минобороны
06:27В Японии выявили пять случаев заражения "британским" штаммом коронавируса
06:08Брат застрелил сестру за сутки до ее свадьбы из-за фотографии
04:55CNN: два адвоката Трампа на процессе об импичменте покинули его команду
04:21Украинский эксперт испугался "угрозы" из Крыма
03:57Россиянка с дочерью заразились на отдыхе смертельно опасной болезнью
03:52Макрон раскритиковал внешнюю политику Британии
03:29Врач рассказал, что привело к смерти Юлии Началовой
03:24Кинологи призвали не выгуливать собак на льду водоемов
03:06Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны
02:19Адвокат объяснил, когда можно оспорить завещание
02:15Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень
01:52Олег Скрипка назвал русскоязычных украинцев "резидентами"
01:40У группы "Танцы минус" вышел новый альбом после шестилетнего перерыва
01:34Иммунолог назвала отличия гриппа от коронавируса
01:20Сотрудника ФБК Ляскина задержали за нарушение санитарных норм
01:19Россиянам озвучили лучший способ вложения 100 тысяч рублей
01:00Эксперты рассказали, как с пользой провести время в карантинном отеле
00:49Суд отпустил часть подозреваемых в попытке захвата здания кабмина Армении
00:46Пристальный взгляд оказался симптомом неизлечимой болезни
Лента новостейМолния