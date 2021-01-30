https://ria.ru/20210130/maska-1595244427.html

Американцев обязали носить маски в общественном транспорте

Американцев обязали носить маски в общественном транспорте

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T10:37

2021-01-30T10:37

2021-01-30T10:37

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с позднего вечера понедельника по местному времени из-за ситуации с коронавирусом, следует из заявления американского регулятора.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава Центров Рошель Валенски подпишет приказ об обязательном ношении масок в различных видах общественного транспорта."Центры по контролю и профилактике заболеваний издали приказ 29 января 2021 года, требующий от передвигающихся (на транспорте - ред.) ношение масок для предотвращения распространения вируса, вызывающего COVID-19", - говорится в заявлении CDC.Ношение масок вступит в силу 1 февраля 2021 года в 23.59 по Североамериканскому восточному времени (07.59 вторника мск).Ограничения будут действовать в отношении пассажиров общественного транспорта, в частности, в поездах, метро, автобусах, такси и на судах, а также в самолетах. При этом быть в маске должны въезжающие на территорию США или покидающие ее, а также пассажиры, совершающие поездки по стране.Маски должны будут носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники). Регулятор указывает, что маски обязательно должны "закрывать рот и нос", когда пассажир ожидает транспорт, совершает посадку, поездку или высадку.При этом не разрешается быть в маске, которая не закрывает и рот, а также только лишь в защитном щитке или специальных очках, либо же носить в качестве маски шарф, балаклаву и подобные им вещи. От ношения масок освобождаются дети до двух лет и некоторые другие категории граждан. Также маски не нужно носить, в частности, во время приемов пищи.Отмечается, что маски должны обязывать носить "операторы транспортных средств", в том числе и в "транспортных узлах": аэропортах, автовокзалах, портовых терминалах, на станциях метро и поездов.Вступивший в должность президента США Джо Байден в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней. Президент распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носить их федеральным служащим. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.По данным университета Хопкинса, в США выявлено более 25,9 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 436,8 тысячи заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201028/maska-1581904397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире