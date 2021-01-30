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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/maska-1595244427.html
Американцев обязали носить маски в общественном транспорте
Американцев обязали носить маски в общественном транспорте
Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T10:37
2021-01-30T10:37
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с позднего вечера понедельника по местному времени из-за ситуации с коронавирусом, следует из заявления американского регулятора.Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава Центров Рошель Валенски подпишет приказ об обязательном ношении масок в различных видах общественного транспорта."Центры по контролю и профилактике заболеваний издали приказ 29 января 2021 года, требующий от передвигающихся (на транспорте - ред.) ношение масок для предотвращения распространения вируса, вызывающего COVID-19", - говорится в заявлении CDC.Ношение масок вступит в силу 1 февраля 2021 года в 23.59 по Североамериканскому восточному времени (07.59 вторника мск).Ограничения будут действовать в отношении пассажиров общественного транспорта, в частности, в поездах, метро, автобусах, такси и на судах, а также в самолетах. При этом быть в маске должны въезжающие на территорию США или покидающие ее, а также пассажиры, совершающие поездки по стране.Маски должны будут носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники). Регулятор указывает, что маски обязательно должны "закрывать рот и нос", когда пассажир ожидает транспорт, совершает посадку, поездку или высадку.При этом не разрешается быть в маске, которая не закрывает и рот, а также только лишь в защитном щитке или специальных очках, либо же носить в качестве маски шарф, балаклаву и подобные им вещи. От ношения масок освобождаются дети до двух лет и некоторые другие категории граждан. Также маски не нужно носить, в частности, во время приемов пищи.Отмечается, что маски должны обязывать носить "операторы транспортных средств", в том числе и в "транспортных узлах": аэропортах, автовокзалах, портовых терминалах, на станциях метро и поездов.Вступивший в должность президента США Джо Байден в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней. Президент распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носить их федеральным служащим. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.По данным университета Хопкинса, в США выявлено более 25,9 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 436,8 тысячи заболевших.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, джо байден, сша, в мире

Американцев обязали носить маски в общественном транспорте

10:37 30.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске
Пятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) сделали обязательным ношение масок в общественном транспорте, в том числе в самолетах и поездах, с позднего вечера понедельника по местному времени из-за ситуации с коронавирусом, следует из заявления американского регулятора.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что глава Центров Рошель Валенски подпишет приказ об обязательном ношении масок в различных видах общественного транспорта.
"Центры по контролю и профилактике заболеваний издали приказ 29 января 2021 года, требующий от передвигающихся (на транспорте - ред.) ношение масок для предотвращения распространения вируса, вызывающего COVID-19", - говорится в заявлении CDC.
Ношение масок вступит в силу 1 февраля 2021 года в 23.59 по Североамериканскому восточному времени (07.59 вторника мск).
Ограничения будут действовать в отношении пассажиров общественного транспорта, в частности, в поездах, метро, автобусах, такси и на судах, а также в самолетах. При этом быть в маске должны въезжающие на территорию США или покидающие ее, а также пассажиры, совершающие поездки по стране.
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Маски должны будут носить и работники транспорта (водители, кондукторы и другие сотрудники). Регулятор указывает, что маски обязательно должны "закрывать рот и нос", когда пассажир ожидает транспорт, совершает посадку, поездку или высадку.
При этом не разрешается быть в маске, которая не закрывает и рот, а также только лишь в защитном щитке или специальных очках, либо же носить в качестве маски шарф, балаклаву и подобные им вещи. От ношения масок освобождаются дети до двух лет и некоторые другие категории граждан. Также маски не нужно носить, в частности, во время приемов пищи.
Отмечается, что маски должны обязывать носить "операторы транспортных средств", в том числе и в "транспортных узлах": аэропортах, автовокзалах, портовых терминалах, на станциях метро и поездов.
Вступивший в должность президента США Джо Байден в числе первых документов подписал указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения, а также указ с призывом повсеместно носить маски в течение 100 дней. Президент распорядился, чтобы маски и социальное дистанцирование требовали в федеральных зданиях и на федеральной территории, а также предписал носить их федеральным служащим. Всех остальных он лишь призвал это сделать. В большинстве случаев вопрос об обязательности ношения масок решают местные власти на уровне округов и штатов.
По данным университета Хопкинса, в США выявлено более 25,9 миллиона случаев COVID-19, скончались почти 436,8 тысячи заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Джо БайденСШАВ мире
 
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