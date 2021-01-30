https://ria.ru/20210130/latviya-1594985540.html

Латвия распродает даже рельсы. И снова винит Россию

Латвия распродает даже рельсы. И снова винит Россию

"Латвийская железная дорога" (ЛЖД) выставит на аукцион больше четырех тысяч тонн металлолома. Речь идет о рельсах, элементах стрелок, креплениях, узлах и... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:04

россия

латвийская железная дорога

мария захарова

эдгар ринкевич

ржд

алексей пушков

москва

латвия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595021819_0:359:2730:1895_1920x0_80_0_0_ce60efb18864e31124bc8e68b60d3b7d.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Константин Севастьянов. "Латвийская железная дорога" (ЛЖД) выставит на аукцион больше четырех тысяч тонн металлолома. Речь идет о рельсах, элементах стрелок, креплениях, узлах и деталях подвижного состава. Начальная цена — 230 евро за тонну. Множество локомотивов, вагонов и объектов недвижимости уже распродали, четверть персонала уволили. При этом власти республики, с одной стороны, просят Москву не выводить транзит, а с другой — делают все возможное, чтобы рассердить россиян.Огромнейшие проблемы"Латвийская железная дорога" — некогда доходнейшее предприятие — испытывает огромные проблемы. Узнали об этом в стране на исходе 2019 года. Директор Государственной железнодорожной администрации Юрис Иесалниекс заявил в телеэфире: "Судя по неофициальной информации, крупнейшие российские грузоотправители подписали со своим правительством график сокращения грузопотоков через латвийские порты. На этот раз к вопросу подошли очень серьезно. Мы видим это уже сейчас. Объемы грузов, и так низкие, в течение девяти месяцев сократились. Особенно плохо с углем, который был нашим спасителем".Иесалниекс сообщил, что "Латвийская железная дорога" получила от Министерства сообщения задание пересмотреть расходы. Заодно запросила из госбюджета для обеспечения финансового равновесия 25 миллионов евро — не считая 15,8 миллиона для компенсации трат на обеспечение услуг общественного транспорта. А уже в январе стало известно, что предприятию в ближайшие месяцы придется уволить полторы тысячи работников. Кому укажут на дверь, непонятно, а ведь люди там работали десятилетиями: и отцы и дети.В начале прошлого года "Латвийская железная дорога" была вынуждена свернуть проект электрификации, на который выделили крупную дотацию из Фонда сплочения ЕС. Это удар по конкурентоспособности, но иного выхода не видели. Заодно отказались и от плана развития Даугавпилсской сортировочной станции. Однако ситуация ухудшалась. В июле 2020-го обнародовали шокирующие цифры: за первое полугодие объем железнодорожных грузоперевозок в Латвии сократился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года почти наполовину и составил 11,563 миллиона тонн. При этом надо понимать, что основную часть грузопотока — 70,4% — формируют партнеры из России.Пришлось избавляться от ставших ненужными активов. На торгах 13 тепловозов, их общая стартовая цена 878 тысяч евро. В свою очередь, дочернее предприятие "Латвийской железной дороги" LDz Cargo в середине августа выставило на открытый аукцион 200 грузовых вагонов. Объявили торги, где планировали реализовать 46 автомобилей, принадлежавших ЛЖД. Провели аукцион по продаже дома отдыха бригад железнодорожников города Елгавы и повысили аренду за принадлежащие ЛЖД земли.Катастрофическое падениеМинувшим летом руководство ЛЖД представило бизнес-модель, которая предусматривает морские и автомобильные экспедиторские услуги, а также сервисы терминалов и складов. Однако, как пишет латвийская пресса, руководство компании, видимо, не учло местных правовых норм, накладывающих ограничения на бизнес-планы госкомпаний — в тех случаях, когда их деятельность может прямо или косвенно повлиять на конкурентоспособность частного сектора. На этот же нюанс обратили внимание и в государственном Совете по конкуренции, рекомендовав ЛЖД заново провести оценку новой стратегии с привлечением экспертов и коммерсантов.План спасения раскритиковал и бывший вице-президент предприятия Айварс Стракшас, покинувший пост в позапрошлом году. "До сих пор ЛЖД оказывала стивидорам услуги, а теперь сама хочет сделать их работу — будет склока!" — предупредил Стракшас. По его мнению, перевод российского транзита в порты Ленинградской области — экономическое решение. "Россия реализует политику в вопросе экспорта нефтепродуктов, остальные грузоперевозки — чистая коммерция: как выгоднее, так и везут", — объяснил он.Положение, в котором оказалась отрасль, красноречиво описывают цифры. За девять месяцев 2020-го в латвийских портах перевалено около 33 миллионов тонн грузов — на треть меньше, чем за соответствующий период 2019 года. Интенсивнее всех работает порт Риги — 17,598 миллиона тонн (минус 26,4% по сравнению с тем же периодом 2019-го). Грузооборот порта в Вентспилсе составил 9,639 миллиона тонн (минус 41,9%), гавани в Лиепае — 4,686 миллиона тонн (минус 11,8%). Значительно снизились поставки угля на главный терминал на острове Криеву в Риге, предназначенный специально для этого вида топлива. Там из запланированных 118 вагонов в сутки принимали всего 39.В республике считают, что существующая ныне процедура таможенного оформления драматически уменьшает объем грузов, идущий через латвийскую границу. Схема такая: клиент размещает заказ, его обрабатывает структура РЖД "Центр корпоративных транспортных услуг", согласовывает Минэкономразвития и Минтранс — а после следует окончательное заключение РЖД. "Так, в октябре российская сторона не согласовала 94% от запрошенного количества угольного груза — клиенты хотели получить в порты Латвии более 4,8 тысячи вагонов, но Россия подтвердила только 279. В ноябре не согласовали 100% запрошенного объема, что означает полное прекращение доставки угольных грузов", — рассказали в латвийской телепередаче канала TV3 Nekā personīga ("Ничего личного").Правительство Латвии неоднократно требовало от железнодорожников найти новых перевозчиков, не связанных с Россией. Но это сложно — хотя бы в силу географического положения. Как сообщили в Nekā personīga, руководство "Латвийской железной дороги" недавно встречалось с представителями РЖД — для обсуждения возможного развития нового направления грузовых перевозок из Калининграда в Санкт-Петербург. Латвийцы уже выполнили расчеты по проекту, началось согласование, но потом российская сторона порекомендовала РЖД не участвовать — как считают в Латвии, "по политическим соображениям".Продажа рельсов по цене металлоломаЛатвийский министр сообщения Талис Линкайтс контактов с россиянами не отрицал. "Мы заинтересованы в том, чтобы такие перевозки были, чтобы наша инфраструктура была загружена. Делаем все возможное, привлекая различные каналы, чтобы планы стали реальностью. Это наша общая задача", — пояснил Линкайтс. В его поддержку выступил и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. По его словам, надо "отделять политические дискуссии с Россией по вопросам истории, Крыму и Украине от практических вопросов, которые мы должны решать на уровне Министерств сообщения".Однако 3 декабря последовала серия арестов местных русских журналистов в Риге. Всех задержанных выпустили — предварительно взяв подписку о невыезде. Их обвинили в сотрудничестве с МИА "Россия сегодня". Поскольку организацию возглавляет Дмитрий Киселев — а он как физическое лицо находится под санкциями ЕС, — латвийцы решили, что журналисты нарушили европейские ограничения. Россия не оставила это без внимания. Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила, что в Москве рассмотрят ответные санкции. Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил: в этих условиях обращение латвийского Министерства сообщения к российскому Министерству транспорта с просьбой сохранить латвийский транзит выглядит абсурдным. И вот в конце января стало известно, что "Латвийская железная дорога" вновь выставляет имущество на аукцион — на сей раз металлолом. Планирует выручить как минимум 989 тысяч евро — для компании в тяжелейшем финансовом положении это солидная сумма. Там, судя по всему, уже не рассчитывают, что поправят дела, занимаясь прямыми обязанностями.

https://ria.ru/20201225/pribaltika-1590697074.html

россия

москва

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Захарова раскритиковала Латвию в связи с депортацией Филлипса из страны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время еженедельного брифинга раскритиковала отношение латвийских властей к СМИ в связи с депортацией из страны британского журналиста Грэма Филлипса. 2021-01-30T08:00 true PT1M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латвийская железная дорога, мария захарова, эдгар ринкевич, ржд, алексей пушков, москва, латвия, экономика