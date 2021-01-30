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В Крыму ответили на слова Кравчука, пообещавшего России потери
В Крыму ответили на слова Кравчука, пообещавшего России потери
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал экс-президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего Запад усилить... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:24
2021-01-30T13:59
россия
виктор медведчук
донецкая народная республика
леонид кравчук
республика крым
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал экс-президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего Запад усилить антироссийские санкции и пообещавшего России потери, апологетом украинской националистической агрессии.Ранее Кравчук, который является представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине и призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву, ограничить доступ к международным финансовым инструментам. Кравчук пообещал, что Россия "будет нести потери"."Леонид Макарович — это апологет украинской националистической агрессии. Для меня Кравчук — предательство и обман", — сказал РИА Новости Чегринец.По его словам, первый, кто нарушает все соглашения и договоренности, — это как раз украинская сторона."Кравчук не тот человек, который должен и может привести стороны к долгожданному консенсусу в страшной гражданской войне на Украине. Российская сторона делает все возможное, чтобы наступил долгожданный мир в Донбассе. Украинской стороне нужны нормальные, адекватные переговорщики, которые за это переживают. Такие как Медведчук, Рабинович, Бойко, Бережная и другие, настоящие патриоты Украины", — сказал Чегринец.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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россия
донецкая народная республика
республика крым
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россия, виктор медведчук, донецкая народная республика, леонид кравчук, республика крым, оон, украина, в мире

В Крыму ответили на слова Кравчука, пообещавшего России потери

11:24 30.01.2021 (обновлено: 13:59 30.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец назвал экс-президента Украины Леонида Кравчука, призвавшего Запад усилить антироссийские санкции и пообещавшего России потери, апологетом украинской националистической агрессии.
Ранее Кравчук, который является представителем Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине и призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву, ограничить доступ к международным финансовым инструментам. Кравчук пообещал, что Россия "будет нести потери".
"Леонид Макарович — это апологет украинской националистической агрессии. Для меня Кравчук — предательство и обман", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, первый, кто нарушает все соглашения и договоренности, — это как раз украинская сторона.
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"Кравчук не тот человек, который должен и может привести стороны к долгожданному консенсусу в страшной гражданской войне на Украине. Российская сторона делает все возможное, чтобы наступил долгожданный мир в Донбассе. Украинской стороне нужны нормальные, адекватные переговорщики, которые за это переживают. Такие как Медведчук, Рабинович, Бойко, Бережная и другие, настоящие патриоты Украины", — сказал Чегринец.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияВиктор МедведчукДонецкая Народная РеспубликаЛеонид КравчукРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
 
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