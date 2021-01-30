https://ria.ru/20210130/kovid-1595080442.html

Условия одни, ковид разный. Почему кто-то болеет легко, а кто-то умирает

Условия одни, ковид разный. Почему кто-то болеет легко, а кто-то умирает

С самого начала эпидемии COVID-19 врачи заметили: вирус действует по-разному. У большинства нет симптомов, часть болеет легко или средне, а некоторые погибают... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T08:00

2021-01-30T08:00

2021-01-30T14:50

наука

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

генетика

гены

днк

биология

здоровье

первый мгму имени сеченова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750368_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92a03300dc2f6f4fabf186be67ccc40e.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. С самого начала эпидемии COVID-19 врачи заметили: вирус действует по-разному. У большинства нет симптомов, часть болеет легко или средне, а некоторые погибают. Довольно быстро ученые определили факторы, способствующие неблагоприятному сценарию. Неясно только, какое место среди них занимает наследственность. Дать ответ помогли бы исследования на однояйцевых близнецах. Братья по ковидуВ марте 2020-го, когда Италия оказалась в эпицентре коронавируса, его диагностировали у двух 60-летних мужчин с севера страны. Случай не привлек бы особого внимания медиков, если бы не специфическое обстоятельство: пациенты — однояйцевые близнецы, то есть у них одинаковый набор генов. Жили они вместе, работали в автомастерской, вели похожий образ жизни и заразились, судя по всему, одновременно. Если бы все пошло по схожему сценарию, это означало бы, что генетические факторы способны влиять на тяжесть течения болезни. Однако получилось иначе. Первое время после заражения братья чувствовали недомогание — высокую температуру, заложенность носа, сильный кашель. На десятый день после первых симптомов их госпитализировали с легкой пневмонией в одну и ту же больницу, где их совершенно одинаково лечила одна и та же команда врачей. Один близнец довольно быстро пошел на поправку и спустя неделю уже был дома. Второго перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. В палате интенсивной терапии он находился 17 дней. После выписки, в отличие от брата, восстанавливался медленно. Авторы статьи, где описана эта история, отмечают, что разница в течении ковида не связана с состоянием здоровья — обследование не выявило у пациентов никаких хронических болезней. Не могли повлиять и внешние факторы вроде загрязнения воздуха или условий труда: близнецы жили и работали вместе. Кроме того, заразились, судя по всему, от одного контакта, а значит, получили одинаковую дозу инфицирования. Непредсказуемый вирусНа другом конце планеты, в США, произошла похожая история. В апреле 2020-го 35-летние сестры — однояйцевые близнецы из Мичигана — попали в больницу с несбиваемой температурой, сильным кашлем и затрудненным дыханием. На плохое самочувствие они жаловались уже четвертый день. Лабораторный анализ выявил SARS-CoV-2. Как и в случае с итальянскими братьями, сестры вели похожий образ жизни, обладали практически одинаковыми показателями здоровья и патологиями — ожирением (ИМТ 44) и диабетом второго типа. Кроме того, одна страдала от астмы. Это серьезные факторы риска при COVID-19. Неделю спустя та сестра, что болела астмой, уже чувствовала себя неплохо и выписалась из больницы. Вторая оказалась на аппарате ИВЛ и самостоятельно дышать смогла только через месяц. Ее ждала долгая реабилитация. Наследственность против обстоятельствВ научной литературе встречается еще одна статья об однояйцевых близнецах: годовалые девочки из Китая заразились коронавирусом в начале 2020-го, у обеих болезнь протекала одинаково и достаточно легко. В России эксперты и врачи ковидных госпиталей с такими случаями не сталкивались. В Центральном НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора рассказали, что подобных больных не отслеживали. В клиниках Сеченовского университета, где с апреля принимают пациентов с новой коронавирусной инфекцией, тоже не регистрировали близнецов, заразившихся одновременно. Но за ними наблюдали в ходе масштабного британского исследования, которое изучает вклад наследственности в развитие COVID-19. Участников — больше двух тысяч человек; 277 из них — однояйцевые (монозиготные) близнецы и 68 — дизиготные: набор генов у них совпадает на 50 процентов, как у обычных родных братьев и сестер. Предварительные результаты появились в мае 2020-го на сайте препринтов medRxiv — туда выкладывают статьи, которые пока не прошли рецензирование и не опубликованы в научных журналах. Специалисты, сравнив данные о симптомах COVID-19 у обычных людей, монозиготных и дизиготных близнецов, пришли к выводу: такие проявления, как лихорадка, диарея, потеря обоняния и расстройство сознания, зависят от генетических факторов. Иными словами, однояйцевые близнецы часто вместе страдают именно от этих симптомов. А вот кашель, отсутствие аппетита или мышечные боли могут мучить только одного из пары. В интервью газете The Guardian глава исследовательской команды Тим Спектор из Королевского колледжа Лондона, основываясь на этих данных, заявлял, что генетические факторы могут влиять на тяжесть течения короновируса. Однако опубликованные позже статьи про американских и итальянских близнецов поставили его выводы под сомнение. И хотя есть работы, показывающие связь между группой крови, генетическими маркерами и тяжестью ковида, некоторые ученые склоняются к тому, что при прочих равных развитие болезни скорее зависит от приобретенного ранее иммунитета и микроорганизмов, населяющих кишечник. Как отметил в комментарии к статье об итальянских братьях исследователь Морган Бирабахаран из Калифорнийского университета в Сан-Диего, гомозиготные близнецы могут быть генетически, демографически и поведенчески одинаковы. Но если один когда-то переболел сезонным коронавирусом, у него мог сформироваться Т-клеточный иммунитет, который и определил течение ковида. Правда, в самой статье об этом упоминаний нет. С другой стороны, однояйцевые близнецы не всегда так идентичны, как принято считать. Недавно международная команда ученых показала — есть небольшой процент различия в ранних спонтанных мутациях, которые возникают в самом начале жизни. По подсчетам, они встречаются у 15 процентов монозиготных близнецов. Вполне вероятно, что именно это небольшое отличие и защитило более удачливых сестру и брата в американской и итальянской парах.

https://ria.ru/20210123/kovid-1594170078.html

https://ria.ru/20210120/koronavirus-1593808206.html

https://ria.ru/20210128/immunitet-1595030647.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, генетика, гены, днк, биология, здоровье, первый мгму имени сеченова, лондон