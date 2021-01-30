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Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" планируются в этом году с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T03:08
2021-01-30T03:08
россия
куру (космодром)
космос - риа наука
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" планируются в этом году с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19; выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников. В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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россия, куру (космодром), космос - риа наука

Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году

03:08 30.01.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСтартовый стол космодрома Куру
Стартовый стол космодрома Куру - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" планируются в этом году с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"В сентябре намечается запуск двух европейских навигационных спутников Galileo, в ноябре и декабре - два старта по 34 британских спутника связи OneWeb в каждом", - сказал собеседник агентства.
В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.
Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19; выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников. В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".
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