https://ria.ru/20210130/kosmos-1595229475.html

Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году

Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году

Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" планируются в этом году с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T03:08

2021-01-30T03:08

2021-01-30T03:08

россия

куру (космодром)

космос - риа наука

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Три пуска российских ракет-носителей "Союз-СТ" планируются в этом году с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.В 2011-2016 годах ракетами "Союз" с Куру были выведены на орбиту 14 спутников европейской глобальной навигационной системы Galileo. В 2016-2018 годах тремя ракетами Ariane 5 было запущено еще 12 спутников Galileo.Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет "Союз" с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков "Союзов" сокращено до 19; выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников. В ноябре в компании "Главкосмос" (дочернее предприятие "Роскосмоса") сообщили РИА Новости, что в 2021 году OneWeb планирует 8-10 запусков спутников ракетами "Союз" с Байконура, Восточного и Куру.С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет "Союз-СТ". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".

https://ria.ru/20210124/spacex-1594385608.html

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россия, куру (космодром), космос - риа наука