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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595320446.html
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 26 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 26 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T23:09
2021-01-30T23:09
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
университет джонса хопкинса
сша
в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 26 012 880, число летальных случаев составляет 438 239.Отметку в 25 миллионов случаев США превысили на прошлой неделе - 24 января.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 26 миллионов

23:09 30.01.2021
 
© REUTERS / Callaghan O'HareМедицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США
Медицинский персонал в госпитале для пациентов с COVID-19 United Memorial Medical Center в Хьюстоне, штат Техас, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
© REUTERS / Callaghan O'Hare
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 26 012 880, число летальных случаев составляет 438 239.
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыУниверситет Джонса ХопкинсаСШАВ мире
 
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