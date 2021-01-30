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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 26 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 26 миллионов
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T23:09
2021-01-30T23:09
2021-01-30T23:09
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 26 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 26 012 880, число летальных случаев составляет 438 239.Отметку в 25 миллионов случаев США превысили на прошлой неделе - 24 января.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, университет джонса хопкинса, сша, в мире