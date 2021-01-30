https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595259768.html

Военные медики оценили лечение COVID-19 плазмой вакцинированных доноров

Военные медики оценили лечение COVID-19 плазмой вакцинированных доноров

Исследование Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова показывает, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T13:21

2021-01-30T13:21

2021-01-30T13:21

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исследование Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова показывает, что лечение пациентов с коронавирусом плазмой вакцинированных доноров более эффективно, чем плазмой переболевших, сообщили в субботу журналистам в Минобороны России.Как рассказали в военном ведомстве, метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября 2020 года."Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко в Москве. В Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в Санкт-Петербурге проводится научно-исследовательская работа по оценке эффективности применения плазмы вакцинированных при лечении новой коронавирусной инфекции. Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших", - сообщили в военном ведомстве.В министерстве рассказали, что в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител. Это около 10% от общего числа всех привитых.Как рассказали в военном ведомстве, в 2020 году в военно-медицинских организациях Минобороны России уже накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных. По данным министерства, "с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания"."В 2021 году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы", - сообщили в оборонном ведомстве. Сейчас для этого более тысячи вакцинированных военнослужащих проходят исследования на определение вируснейтрализующей активности плазмы крови для отбора в качестве доноров.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210126/plazma-1594573443.html

https://ria.ru/20210110/koronavirus-1592469455.html

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