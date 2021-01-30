https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246882.html
В России за сутки выписали 24 502 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 24 502 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 24 502 человека после COVID-19, за все время - 3 279 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.01.2021
2021-01-30T11:05
2021-01-30T11:05
2021-01-30T11:05
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 502 человека после COVID-19, за все время - 3 279 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 502 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 279 964", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5584, Санкт-Петербурге - 3409, Подмосковье - 1009.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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