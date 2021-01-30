https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246882.html

В России за сутки выписали 24 502 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 24 502 переболевших COVID-19

За сутки в РФ выписаны 24 502 человека после COVID-19, за все время - 3 279 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 30.01.2021

2021-01-30T11:05

2021-01-30T11:05

2021-01-30T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 24 502 человека после COVID-19, за все время - 3 279 964, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 502 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 279 964", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 5584, Санкт-Петербурге - 3409, Подмосковье - 1009.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20210130/koronavirus-1595246492.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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